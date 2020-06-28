Міст через річку Сіверський Донець має суто гуманітарну місію, але ним ми показуємо тій стороні: дивіться, як можна жити у своїй країні – Володимир Зеленський

У межах поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга оглянули пішохідний міст через річку Сіверський Донець та ознайомилися з роботою контрольного пункту в’їзду/виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська».

«Я вдячний мадам Президенту, що це у нас був не просто державний візит в Україну Президента Швейцарії – це дійсно триденна серйозна зустріч, це діалог, це підписання важливих угод, це підтримка нашого суверенітету та територіальної цілісності. Це не просто – побачити Київ і поїхати, як часто буває. Для мене особисто дуже важливо, щоб президенти інших країн бачили різні місця нашої прекрасної України, а не тільки столицю», – сказав Володимир Зеленський під час спільного з Симонеттою Соммаругою спілкування з представниками ЗМІ біля КПВВ «Станиця Луганська».

Глава держави зазначив, що відремонтований міст через річку Сіверський Донець, який раніше був зруйнований унаслідок бойових дій, також є дуже важливим об’єктом, адже демонструє, що українська влада робить для налагодження комунікації «між усіма українцями на нашій землі».

«Ми показуємо людям на тій стороні: будь ласка, ми на своїй землі, у своїй країні, дивіться, як можна жити у своїй країні, яку інфраструктуру ми будуємо – мости, дороги, реальні й нормальні КПВВ», – зазначив Президент.

Водночас, за словами Глави держави, цей міст має суто гуманітарну місію: щоб люди могли дістатися до рідних, які перебувають по інший бік лінії розмежування, щоб могли придбати необхідні ліки та харчі.

Володимир Зеленський зауважив, що найближчим часом біля всіх КПВВ будуватимуть сучасні хаби, які будуть зручними для всіх громадян, де вони зможуть отримати адміністративні послуги та купити медикаменти, продукти.

«Хаби чи КПВВ – ми все відкриємо, проте, на жаль, ми чекаємо й на ту сторону. Тому реально лише один нормально працюючий пункт. Тому ми над цим (відкриттям інших КПВВ. – Ред.) працюємо. Це не вояж наш з вами. Коли-небудь, коли ми повернемо наші всі території, я вас запрошу – тоді буде вояж. А поки що це суто гуманітарна місія, просто гуманітарна допомога», – додав Президент.

Володимир Зеленський відзначив сміливість Президента Швейцарії, яка наважилася разом з ним піти до цього мосту, і подякував їй за це.

Симонетта Соммаруга наголосила, що Україна – це країна з великим потенціалом, але водночас з великими викликами.

«Я дякую вам, пане Президент Зеленський, що ви доклали особистих зусиль до того, щоб цей міст було відкрито у 2019 році. Цей міст має символічне значення, але перш за все має практичне значення для людей, які тут живуть», – сказала Президент Швейцарської Конфедерації.

«Я дякую вам, пане Президент Зеленський, що ви доклали особистих зусиль до того, щоб цей міст було відкрито у 2019 році. Цей міст має символічне значення, але преш за все має практичне значення для людей, які тут живуть», – сказала Президент Швейцарської Конфедерації.

Вона зробила акцент на важливості будівництва доріг на Донбасі.

«Дорога, яка веде звідси до Сєвєродонецька, яка незабаром буде повністю відновлена, має надзвичайно велике гуманітарне, соціальне та економічне значення для людей, які живуть по обидва боки лінії розмежування і щодня користуються цією дорогою», – зазначила Симонетта Соммаруга.

За словами Президента Швейцарії, інвестори мають проводити переговори щодо участі в проектах на Донбасі.

«Ми провели багато переговорів, і я впевнена, що в цю місцевість, у цей край треба інвестувати. Зокрема, інфраструктура, енергетика, і я, напевне, буду радити нашим інвесторам робити це», – сказала вона.

КПВВ «Станиця Луганська» у зв’язку з пошкодженням мосту через річку Сіверський Донець функціонує виключно як пішохідний.

У межах виконання рішень Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Луганська обласна військово-цивільна адміністрація провела роботи щодо відновлення пішохідної мостової споруди через річку Сіверський Донець у районі пункту пропуску «Станиця Луганська».

Крім того, спільно з Луганським прикордонним загоном та громадською організацією «Проліска» створені комфортні умови для громадян, які перетинають лінію розмежування. Зокрема, організовано рух двох автобусів та двох електромобілів, облаштовано автобусні зупинки.

Також облаштовані робочі місця для спостерігачів ОБСЄ, працівники ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. У зимовий період безпосередньо на пункті пропуску в опалюваних наметах ДСНС організовано пункти обігріву. Протягом усього періоду роботи КПВВ на його території чергує машина швидкої допомоги та бригада медиків.