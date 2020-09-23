Міст у селі Маршинці Чернівецької області завершать до кінця року – Володимир Зеленський

Будівництво мосту через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області завершиться до кінця року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Буковину.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави нагадав, що сьогодні були відкриті для проїзду автотранспорту два мости через річку Черемош, які зруйнувала повінь ще у 2008 році. А до кінця року буде побудовано ще один мостовий перехід, що також постраждав тоді внаслідок стихійного лиха.

«Залишається ще один міст, про який нам стільки говорили, але він будується. Як ми й обіцяли, десь на початку грудня завершуємо цей міст, назву якому дадуть місцеві жителі. Ми його називаємо міст Софія, бо в цьому місці народилася Софія Ротару», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що перебіг будівництва інфраструктурних об’єктів у Чернівецькій області контролюється за допомогою відеокамер.

«Сьогодні я бачив відбудовані мости – реально Швейцарія. Коли є інфраструктура – все буде. З’явиться бізнес, будуть робочі місця, буде гірськолижний курорт», – зауважив Президент.

Міст у селі Маршинці розташований на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/. Він з’єднає Новоселицький і Герцаївський райони Чернівецької області. Проект будівництва передбачає влаштування мостового переходу завдовжки 323,6 погонних метра з комплексом берегоукріплювальних споруд і підходами до нього. Протяжність – 1,8 км.

