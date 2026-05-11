Міжнародна коаліція за повернення українських дітей об’єднала майже 50 країн: сьогодні приєдналися Швейцарія та Кіпр – Президент

Маємо чітко фіксувати, де перебувають українські діти, відстежувати весь ланцюг викрадення та приховування цього злочину, повертати дітей і допомагати їм відновити нормальне життя. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Глава держави подякував Європейському Союзу та всім країнам, які долучилися до пошуку й повернення українських дітей. Президент зазначив, що учасників коаліції об’єднує спільна мета – розслідувати викрадення, повернути дітей і допомогти їм відновити нормальне життя у своїх родинах. За словами Президента, порятунок українських дітей дає шанс не тільки їм, але й країнам – не перетворити на попіл цінності, які визначають їхнє життя. Водночас виникає фундаментальне питання: як стало можливим, що росіяни просто викрали десятки тисяч дітей, сховали їх, відірвали від родин, а потім навчили ненавидіти державу, з якої їх викрали.

«Коли країна стає такою силою зла, яка не зупиняється навіть перед знищенням дитячих життів, це не можна розглядати як суто регіональну проблему, як щось, що відбувається “десь далеко”. Якщо країна скоює такі злочини проти дітей, це означає, що вона здатна на будь-які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що вже створена справді глобальна коаліція: від Канади, Латинської Америки, США та Аргентини до Європи та Японії.

«Сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз майже 50 країн об’єдналися в цій коаліції, і я вдячний за це», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив: майже щомісяця є результати, і діти повертаються додому, але набагато більше ще чекають на таку можливість. «Ми маємо чітко фіксувати, де перебувають діти, відстежувати весь ланцюг викрадення та приховування цього злочину, повертати дітей і допомагати їм знову знайти себе та відновити нормальне життя. Усе це непросто», – додав Президент.

Глава держави відзначив роботу ініціативи Bring Kids Back UA та зусилля партнерів на рівні Європейської комісії, європейських інституцій, міжнародних організацій та керівництва кожної країни. Володимир Зеленський також подякував першим леді різних країн за допомогу у звільненні українських дітей.

Президент закликав продовжувати підтримку роботи Bring Kids Back UA, зокрема через Механізм швидкого реагування, а також проєкти з розшуку, реінтеграції та реабілітації, і стратегічні комунікації. Глава держави наголосив, що питання повернення викрадених українських дітей має залишатися одним із головних у медійному та політичному порядку денному. Також необхідно забезпечити достатні ресурси для юридичної роботи.

«Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні дітей. Це глобальна справа, і наслідки за це мають бути глобальними. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував увагу на тому, що сьогодні запроваджені нові санкції проти тих, хто викрадає дітей. Він наголосив, що тиск на Росію не можна послаблювати, і санкції працюють.

З нагоди засідання Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції щодо російських структур і осіб, залучених до викрадення українських дітей. Велика Британія запровадила обмеження проти 85 фізичних та юридичних осіб, Канада – ще проти 23 осіб і п’яти організацій. У санкційному пакеті Євросоюзу – 16 осіб і сім організацій.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей почала роботу 2 лютого 2024 року. Сьогодні відбулася третя зустріч високого рівня, участь у якій узяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та представники 63 країн і міжнародних організацій. За час роботи коаліції додому вдалося повернути 2134 дітей.