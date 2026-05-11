Звернення Президента до учасників засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Дорога Урсуло, дорогий Марку, дорогі друзі!

Я вдячний Євросоюзу та кожній країні, що входить до нашої коаліції за повернення дітей – дітей, яких викрала Росія.

Важливо, що нас об’єднує спільна мета – розслідувати ці викрадення, повернути дітей і допомогти їм відновити нормальне життя зі своїми родинами. Це не щось абстрактне. Кожен випадок – це історія реальної дитини та реальної родини. Рятуючи цих дітей, ми даємо шанс не тільки їм – ми даємо шанс нашим країнам не перетворити на попіл цінності, які визначають наше життя. І звідси випливає фундаментальне питання: як стало можливим, що росіяни просто викрали десятки тисяч дітей, сховали їх, відірвали від їхніх родин, а потім навчили їх ненавидіти ту саму країну, із якої їх викрали? Коли країна стає такою силою зла, яка не зупиняється навіть перед знищенням дитячих життів, це не можна розглядати як суто регіональну проблему, як щось, що відбувається «десь далеко». Якщо країна скоює такі злочини проти дітей, це означає, що вона здатна на будь-які злочини. І саме тому цей виклик вимагає відповіді всього світу.

Зараз наша коаліція справді глобальна: від Канади та Латинської Америки, від Сполучених Штатів та Аргентини до Європи та Японії. І сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз майже 50 країн об’єдналися в цій коаліції, і я вдячний за це.

Практично щомісяця ми бачимо результати. Діти повертаються додому. Але тих, кого ще треба повернути, набагато більше. Ми маємо чітко фіксувати, де перебувають діти, відстежувати весь ланцюг викрадення та приховування цього злочину, повертати дітей і допомагати їм знову знайти себе та відновити нормальне життя. Усе це непросто. Але добре, що наша ініціатива Bring Kids Back UA працює. Добре, що ви проявляєте активність – на рівні Європейської комісії, європейських інституцій, міжнародних організацій та керівництва кожної країни. І я особливо вдячний першим леді, які допомагають забезпечити звільнення цих дітей. Усе це має продовжуватися.

Просимо вас і надалі підтримувати конкретну практичну роботу Bring Kids Back UA, зокрема через Механізм швидкого реагування, а також проєкти з розшуку, реінтеграції та реабілітації та стратегічні комунікації: це питання – повернення наших викрадених дітей – має залишатись в топі медійного та політичного порядку денного. Також необхідно забезпечити достатні ресурси для юридичної роботи. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні українських дітей. Це глобальна справа, і за це мають бути глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно. Сьогодні є нові санкції проти тих, хто викрадає дітей і намагається це нормалізувати. І тиск на Росію не можна послаблювати. Санкції працюють. І світ має силу. Будь ласка, використовуйте її правильно.

Дякую, шановні лідери! Дякую команді Bring Kids Back UA. І дякую всім журналістам, лідерам громадянського суспільства та політикам – усім, хто допомагає захищати життя.

Слава Україні!