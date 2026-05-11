Розвиток спільного оборонного виробництва, посилення ППО та дипломатичний процес: Президент зустрівся з міністром оборони Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув до нашої країни вже всьоме.

Глава держави подякував міністру та його команді, уряду Німеччини, канцлеру Фрідріху Мерцу та німецькому народові за всю допомогу від початку повномасштабної російської агресії. Загальний обсяг військової підтримки з боку ФРН за цей час сягнув понад 28,6 млрд євро.

Сторони обговорили розвиток спільного оборонного виробництва.

«Я думаю, що це справжній крок уперед. Ми вже можемо розраховувати на шість проєктів, але я думаю, що це лише початок нашої військово-технічної співпраці. Я хочу обговорити з вами Drone Deal на 10 років, спільне виробництво між Україною та Німеччиною», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив і домовленості з Німеччиною щодо посилення протиповітряної оборони України та підписані у квітні відповідні документи. Це важливо для захисту енергетичної інфраструктури, зокрема після останньої зими, яка була дуже складною для нашої країни.

Глава держави також наголосив, що Європа має бути самодостатньою в захисті від будь-яких загроз, особливо балістичних, тому потрібно збільшувати антибалістичні спроможності й розвивати відповідне виробництво. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна рухатися в цьому напрямі.

Володимир Зеленський і Борис Пісторіус приділили увагу й дипломатичному процесу для досягнення миру та місцю Європи в ньому. Сторони погоджуються, що участь Європи в переговорному процесі має бути забезпечена, оскільки саме від неї багато залежить як у мирному врегулюванні, так і у відбудові нашої країни. Глава держави та міністр оборони Німеччини також обговорили багатосторонню роботу з партнерами в ЄС і НАТО.