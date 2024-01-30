Міжнародна робоча група напрацює рекомендаційний документ, який допомагатиме Україні рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції – Андрій Єрмак

Основним завданням Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та Генерального секретаря НАТО у 2009–2014 роках Андерса Фога Расмуссена буде підготовка комплексного бачення євроатлантичної безпекової інтеграції України, зокрема майбутнього членства в НАТО. Про це заявив Андрій Єрмак на брифінгу в Офісі Глави держави.

«Метою цієї нової групи є насамперед робота з країнами – членами НАТО, з експертним середовищем, політичним середовищем, щоб створити атмосферу, яка допомогла б нашому просуванню на цьому шляху. Україна має амбітні очікування і щодо Вашингтонського саміту НАТО цього року, і кроків, які привели б нас до повноцінного членства», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що розпочатий процес укладання двосторонніх угод щодо безпекових зобов’язань із державами – підписантами вільнюської декларації G7 є частиною шляху України до повноцінного членства в НАТО. За словами Андрія Єрмака, система безпекових угод створює конкретні зобов’язання на випадок можливих агресій у майбутньому та зміцнить нашу оборонну спроможність, але лише повноцінне членство в Альянсі дасть Україні надійну безпеку.

Як повідомив керівник Офісу Президента, результатом діяльності нової Міжнародної робочої групи має стати формування та адвокація системного бачення, що допомагатиме Україні рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції.

«Ми хочемо, щоб питання майбутнього членства України в НАТО стало топовою темою обговорення в експертному середовищі. Не секрет, що є політики, які не готові сьогодні підтримати запрошення для України, але в нас є час для того, щоб це змінити», – зауважив Андрій Єрмак.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен зазначив, що ця робоча група працюватиме над визначенням умов, необхідних для отримання Україною запрошення до членства в НАТО, і таймінгом їх виконання.

На його думку, твердження про те, що запрошення України до членства в Альянсі не може відбутися до завершення війни, є небезпечним, тому що дає Росії стимул продовжувати агресію, щоб не дати змоги вступити в НАТО. І навпаки: запрошення України до Альянсу відкриває шлях до миру.

«Тому ми маємо дати Україні запрошення вже найближчим часом. Щоб показати, що ми щирі, коли кажемо, що Україна приєднається до НАТО, що Україна – це частина НАТО й буде невід’ємною частиною Європейського Союзу також», – переконаний Андерс Фог Расмуссен.

Колишній Генсек НАТО наголосив, що «сірі» зони є зонами небезпеки.

«Україна є бастіоном захисту від Росії. Україна зараз має дуже сильну армію, і вона може зробити свій внесок у НАТО й дуже посилити його», – зазначив він.

Андрій Єрмак також висловив переконання, що українська нація своєю боротьбою вже робить усе необхідне, щоб переконати НАТО дати запрошення до членства. І зараз політикам, депутатам, міністрам, експертам, журналістам час діяти та робити свій внесок у процес євроатлантичної інтеграції України.