Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола пропонує нові дієві кроки для посилення енергетичних санкцій

Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола випустила новий робочий документ «Подальші кроки щодо енергетичних санкцій: інструменти посилення тиску на Росію у 2025 році».

У ньому проаналізовані результати застосування санкцій до російського експорту енергоресурсів та надані рекомендації щодо подальшого збільшення санкційного тиску.

Експерти наполягають на посиленні контролю за дотриманням стелі цін на російську нафту та внесенні до санкційних списків більшої кількості танкерів «тіньового флоту».

«Ми бачимо, що наявних санкцій проти російського енергетичного сектору недостатньо. Доходи від продажу російської нафти й газу і далі використовуються державою-агресором для фінансування війни. Нам потрібні жорсткіші обмеження та дієвіший контроль за їх дотриманням», – заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

У документі також проаналізований потенційний ефект від зниження граничної ціни на російську нафту. За підрахунками, зменшення ціни на 10 дол. США за барель спричинить втрату Росією 17 млрд дол. експортних доходів за рік.

Крім того, наголошується на необхідності повної відмови ЄС від імпорту як російської нафти й природного газу, так і нафтопродуктів із російської сировини, що надходять до держав блоку з третіх країн.

Не менш важливим, на думку фахівців, є запровадження санкцій проти «Росатома», що дасть змогу Європі та США нарешті позбутися залежності від російського ядерного палива.

«Запропонований Міжнародною санкційною групою план є комплексним, чітким і дієвим. Наша мета – забезпечити ухвалення й виконання цих пропозицій якомога ширшим колом країн. Саме над цим ми щодня працюємо з нашими партнерами», – підсумував радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.