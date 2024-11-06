Міжнародна торгова палата сприятиме відновленню України

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зустрілася з генеральним секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном та президентом Торгово-промислової палати України Геннадієм Чижиковим.

Ключова тема зустрічі – можливість співпраці Міжнародної торгової палати з міжнародним компенсаційним механізмом, який створюється на виконання 7-го пункту Формули миру «Відновлення справедливості».

«Міжнародна торгова палата як глобальна бізнес-організація може сприяти розумінню того, як приватний сектор може отримати вигоду від міжнародного компенсаційного механізму. Така взаємодія дасть змогу забезпечити відновлення економіки та ефективну реконструкцію», – зазначила Ірина Мудра.

Вона також наголосила на тому, що Україна робить усе необхідне для вступу у Європейський Союз – проводить реформи для покращення судової системи, інвестиційних можливостей та умов для ведення бізнесу.

Джон Дентон розповів про можливі напрями діяльності Міжнародної торгової палати для залучення інвестицій в Україну, покращення бізнес-клімату та створення ефективних інструментів для врегулювання комерційних спорів.