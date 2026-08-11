Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, відкрив ще дві категорії заяв – щодо підтримки постраждалого населення та розмінування

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, оголосив про відкриття двох нових категорій заяв: B4 «Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення» та B5 «Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів».

Центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи зможуть подавати заяви щодо витрат на евакуацію людей, забезпечення тимчасовим житлом, екстрену медичну допомогу, реабілітаційні програми та компенсації за пошкоджене або зруйноване житло в межах державної програми «єВідновлення». Також ідеться про витрати України, пов’язані з розмінуванням та очищенням території від нерозірваних боєприпасів.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра наголосила: відкриття нових категорій розширює можливості для фіксації збитків, яких завдала російська агресія, та доповнює категорії заяв, що вже доступні людям, бізнесу та державі.

«Ми маємо зафіксувати не тільки те, що Росія зруйнувала, а й те, скільки Україні коштує подолання наслідків її агресії. Евакуація людей, тимчасове житло, лікування та реабілітація, розмінування українських територій – це величезні витрати, яких наша держава зазнає через російську війну. Відкриття категорій B4 та B5 дає можливість включити ці витрати до загального корпусу вимог до держави-агресора», – зазначила Ірина Мудра.

Загалом Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, вже має 23 категорії заяв. Серед них – вимушене внутрішнє переміщення по Україні та за кордон, смерть і зникнення безвісти близького члена сім'ї, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування або нелюдські види поводження чи покарання, позбавлення свободи, примусова праця або служба, насильницьке переміщення чи депортація дітей і дорослих, пошкодження або знищення нерухомого майна, втрата житла чи місця проживання, приватного підприємництва, доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Також заяви можна подати щодо пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, втрати активів.

Ще 20 категорій планують відкрити. Україна разом із міжнародними партнерами продовжує роботу над формуванням повноцінного компенсаційного механізму, який має забезпечити розгляд вимог про компенсацію збитків, втрат і шкоди, завданих російською агресією.