Володимир Зеленський провів розмову з Ніколом Пашиняном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Глава держави наголосив, що зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між лідерами є постійний діалог.

Сторони обговорили результати візиту Володимира Зеленського до Вірменії на початку травня цього року й пріоритетні напрями для співпраці.

Президент України подякував Прем’єр-міністру Вірменії за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври – важливої дати для християн усього нашого регіону.

Лідери домовилися і далі бути на зв’язку.