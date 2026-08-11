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Володимир Зеленський провів розмову з Ніколом Пашиняном

12 серпня 2026 року - 19:44

Володимир Зеленський провів розмову з Ніколом Пашиняном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Глава держави наголосив, що зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між лідерами є постійний діалог.

Сторони обговорили результати візиту Володимира Зеленського до Вірменії на початку травня цього року й пріоритетні напрями для співпраці.

Президент України подякував Прем’єр-міністру Вірменії за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври – важливої дати для християн усього нашого регіону.

Лідери домовилися і далі бути на зв’язку.

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