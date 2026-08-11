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Українські воїни відновили контроль над 26 населеними пунктами на Олександрівському напрямку

12 серпня 2026 року - 17:02

Українські воїни відновили контроль над 26 населеними пунктами на Олександрівському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Ігор Скибюк і командувач Десантно-штурмових військ України Олег Апостол доповіли Президенту Володимиру Зеленському про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку та подальші кроки.

Наступальну операцію, яка тривала із січня до серпня цього року, провели воїни ДШВ та інших залучених підрозділів. Її основна мета – зірвати плани російських окупантів щодо подальшого просування та витіснити росіян за межі адміністративного кордону Дніпровщини.

Завдяки активним діям українських захисників вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими. Також вдалося поповнити обмінний фонд для України.

За час операції звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули під контроль України 26 сіл Дніпровської, Донецької та Запорізької областей. Українські воїни звільнили населені пункти: Толстой, Новохатське, Грушівське, Зірка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Цегельне, Привілля, Злагода, Красногірське, Привільне, Новогригорівка, Степове, Калинівське, Березове, Новомиколаївка, Воскресенка, Олександроград, Ялта, Рибне, Маліївка, Січневе, Тернове, Новогеоргіївка та Запорізьке.

Українські воїни продовжують нарощувати успіх наступальної операції та знищувати бойовий потенціал російських окупаційних військ.

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