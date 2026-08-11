Російську мобілізацію готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Було нове застосування Росією ракет із Північної Кореї – в ударі проти України, у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім близьким. Десятки людей поранені через удари. В Запоріжжі особливо жорстка ситуація була. Також протягом доби сьогодні тривають удари дронами різних типів по прифронтових містах і селах від Сумщини до Херсонщини. Нічні ракетні удари були з територій російської Курщини, Ростовщини, Орловської та Воронезької областей. Зараз знов була загроза через балістику. І коли ми відповідаємо на такі російські удари – відповідаємо по їхніх об’єктах, – це має трактуватися виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування відповідні – санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії і щодо об’єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних Сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна, якщо Путін хоче війни аж настільки, що тепер вліз у чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами, і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну-єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру, – зняв партію «Яблоко», – то пріоритети його абсолютно очевидні. Була доповідь ГУР МО – Олега Іващенка – про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами, вони готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб, і 60 відсотків з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалася завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну та дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ми готуємося до своїх активних дій і максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання.

І ще одне.

Була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції. І Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші: готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність. І, будь ласка, бережіть себе. Реагуйте, будь ласка, на тривоги.

Слава Україні!