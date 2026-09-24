У постраждалому від російського балістичного обстрілу пологовому будинку Києва Президент зустрівся з мамою народженого в ніч атаки хлопчика та лікарями

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з мамою народженого в ніч російської атаки хлопчика, жінками, які готуються до пологів, та медиками в одному з пологових будинків Києва, що постраждав унаслідок російського обстрілу балістикою в ніч із 23 на 24 вересня.

Під час ворожої атаки пацієнтки та медики перебували в укритті. На щастя, ніхто не постраждав. Глава держави наголосив: важливо, щоб укриття в пологових будинках столиці та інших міст були в належному стані.

Тієї ночі в укритті народився хлопчик, якого назвали Кирилом. Його мама народилася в Луганську, але через війну разом із чоловіком переїхала жити до Києва у 2014 році.

Володимир Зеленський поспілкувався з Альоною Єфремовою і привітав її з народженням сина. Також Президент зустрівся з жінками, які готуються народжувати в цьому пологовому, і відзначив медиків державними нагородами.

Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена молодша медична сестра Тетяна Буяло, медаллю «За врятоване життя» – акушерки Оксана Резніченко та Юлія Русу. Глава держави також присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України» лікарям-акушерам-гінекологам Олені Гузієнко, Сергієві Ткачу та Любові Фіщенко.

«Хочу подякувати всім вам, усьому персоналу за те, що даєте життя нашим українським діточкам, боретеся за кожне життя. І ця історія, що під час тривоги мама народила дитину вчора вночі, – я розумію, що вона непоодинока. Але тим не менше хочу вам подякувати за вашу людяність, професійність, за ваш досвід. За те, що даєте Україні жити», – наголосив Володимир Зеленський.

Унаслідок російського обстрілу в пологовому будинку частково пошкоджені вікна, двері з 1-го до 5-го поверху, вікна пральні та котельня. Тієї ночі росіяни запустили три хвилі балістичних ракет на Київ, а також атакували столицю дронами.