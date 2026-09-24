Президент зустрівся з керівниками та представниками американських аналітичних центрів

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками та представниками американських аналітичних центрів.

Зокрема, на зустрічі були присутні: Джон Волтерс, Люк Коффі, Роберт Доар, Фредерік Кемпе, Дженна Бен-Єгуда, Шелбі Меджід, Джеффрі Паєтт, Пола Добрянські, Джон Гербст, Ендрю Л. Пік, Евелін Фаркас, Сінді Маккейн, Кімберлі Каган, Фредерік Каган, Керрі Філіпетті, Джеймс Джей Карафано, Майкл Фроман, Деніел Баер, Філіп Лак, Аліна Полякова, Курт Волкер, Айлін Донахо, Джошуа Рудольф. Модерувала розмову радниця Президента України з відбудови та інвестицій Оксана Маркарова.

Під час спілкування ішлося насамперед про переговорний процес для досягнення миру, підготовку України до зими та потреби для посилення нашої протиповітряної оборони.

Глава держави зазначив, що під час розмови з Президентом Трампом наголосив: якщо всі сторони дійсно хочуть зупинити війну, то вони можуть знайти спосіб для проведення переговорів. Україна готова до предметної розмови з російською стороною за посередництва США.

«Навіть сама зустріч, чи то часткове припинення вогню, чи енергетичне перемир'я – це вже деескалація. Сам факт тристоронньої зустрічі – це вже деескалація. Можливо, результатом стане обмін полоненими. Це вже частина кроків», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський також розповів, що Росія почала атакувати дата-центри в Україні, що ніяк не пов’язані з українськими воїнами на фронті. Мета росіян – позбавити цивільних доступу до інтернету. Україна має інформацію про заплановані Росією операції проти нашої логістики, залізниці, інтернету та мобільного зв’язку. Це, зокрема, відбувається тому, що ситуація на полі бою для росіян гірша, ніж це було навіть два роки тому.

За словами Президента, саме тому потрібен тиск на агресора, щоб змусити російського очільника сісти за стіл переговорів. Зокрема, у цьому може допомогти імплементація закону Ліндсі Грема.

Глава держави подякував американським експертам за те, що вони розуміють важливість підтримки нашої країни й того, за що борються українці в цій війні.

«Це була дуже корисна розмова. Важливо, що всі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, як просуваються переговори та які перспективи ми маємо. Вдячний за запитання, небайдужість і за бажання допомогти Україні, підтримати наших людей, знайти правильний шлях до завершення війни та гарантувати безпеку», – написав Володимир Зеленський у соціальних мережах.