Завершення війни – найважливіше питання для нашої держави – Президент під час зустрічі з українською громадою в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками та лідерами української громади у США й відзначив державними нагородами тих, хто робить важливий внесок у зміцнення України. Зустріч розпочалася хвилиною мовчання в памʼять про кожного та кожну, чиє життя забрала російська війна.

Говорили про дипломатичні зусилля та роботу заради миру, взаємодію з Президентом Трампом і його командою та головні виклики й завдання, які стоять перед Україною зараз. Володимир Зеленський наголосив, що завершення війни – найважливіше питання для нашої держави, як і збереження України, нашої нації, історичної і талановитої країни.

«Ми готові до енергетичного перемир'я. Ми знаємо, що Росія втратила 45% усього дизеля, який є в Росії. Сорок п’ять відсотків усіх заводів, які є нафтопереробні в Росії, вона втратила. Це дуже серйозне досягнення. Не тому, що досягнення наших Сил оборони й безпеки, не тому, що Україна хоче руйнування, ні. Україна відповідає. Якщо відповідає, і так чутливо, то Росія буде готова в той чи інший момент до перемовин. Бо є сильна позиція України», – сказав Президент.

Глава держави розповів про ситуацію на фронті, де будь-яке просування коштує Росії величезних втрат.

Представники діаспори відзначили стійкість Українського народу перед викликами, які переживає наша країна. Зокрема, митрополит Української греко-католицької церкви владика Борис розповів про свою двомісячну поїздку Україною, де серед сотень людей ніхто не сказав, що нашій державі треба здатися в цій війні.

Глава держави відзначив орденами «За заслуги» IIІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня та Хрестом Івана Мазепи тих, хто своєю працею та підтримкою робить важливий внесок у зміцнення України. Зокрема, це лікарі, представники духовенства, благодійники, громадські діячі, президентка Союзу українок Америки та засновник фундації, яка зміцнює стратегічне партнерство між США та Україною.

«Дякую кожному й кожній, хто допомагає, хто розповідає правду про нашу боротьбу, підтримує наших людей і робить усе можливе, щоб Україну чули та розуміли у світі. Цінуємо всю допомогу», – наголосив Володимир Зеленський.