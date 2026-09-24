В ООН з ініціативи України 21 країна долучилася до діалогу про концепції стійкості

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбувся захід з ініціативи Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів. Перша леді України Олена Зеленська представила «Глобальний словник стійкості», а перші леді та дружини прем’єр-міністрів із 21 країни розповіли, у чому їхні суспільства знаходять опору.

Тема заходу – «Світ-2026: віднайти опору в часи невизначеності. Мозаїка досвідів» – продовжує тематику шостого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві у День Незалежності України. Тоді представники й представниці країн із різних куточків світу ділилися власним досвідом стійкості. Один із результатів Саміту – «Глобальний словник стійкості», видання, що об'єднало досвід 38 країн.

«Власний унікальний досвід стійкості є в кожної країни та суспільства. І наш Саміт став майданчиком, де 38 країн з усього світу поділилися своїми знаннями та практиками стійкості у “Глобальному словнику стійкості”. Вперше сформульовано й зібрано під однією обкладинкою все те, що роками й навіть віками допомагає суспільствам і країнам виживати й жити попри все. Сьогодні я в ООН, щоб запросити всі суспільства та країни ділитися власним досвідом стійкості. У кожного він свій, але разом вони підсилять усіх нас. Зараз, у час, коли у світі діють непокарані загарбники й диктатури, всі ми потребуємо надійних точок опори. Всього, що підтримає наших людей і допоможе їм вистояти та навіть зрости після будь-якої травми», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська представила «Глобальний словник стійкості», зокрема українську філософію стійкості – софійність, що поєднує волю до життя, силу до боротьби та мудрість до навчання.

Співорганізаторками заходу стали: перша леді України Олена Зеленська, перша леді Австрії Доріс Шмідауер, дружина Прем'єр-міністра Белізу Россана Брісеньо, перша леді Беніну Наталі Віллетт-Вадані, перша леді Болівії Марилена Уркіді, дружина Прем'єр-міністра Канади Діана Фокс Карні, перша леді Естонії Сір’є Каріс, перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, дружина Прем'єр-міністра Мальти Лідія Абела, перша леді Панами Марісель Коен де Муліно, перша леді Румунії Мірабела Гредінару, дружина Прем'єр-міністра Словенії Уршка Бачовник Янша та перша леді Островів Теркс і Кайкос Делтія Расселл-Мізік.

До розмови також долучилися: дружина Прем’єр-міністра Багамських Островів Енн Марі Девіс, перша леді Гондурасу Лісетте дель Сід, Її Світлість Принцеса Ліхтенштейну Софі фон Ліхтенштейн, генеральна секретарка Загальної жіночої спілки ОАЕ Нура Аль-Сувайді, перша леді Сербії Тамара Вучич, дружина Прем'єр-міністра Тувалу Таусага Тео, перша леді Фіджі Емілі Лалабалаву, глобальна директорка з надзвичайних програм Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Лучія Ельмі та директорка з питань політики, програм і міжурядового відділу структури «ООН Жінки» Сара Гендрікс.

Кожна співорганізаторка розповіла, як її країна проходила через кризи й зміни, та назвала поняття, традицію чи цінність, у яких суспільство впізнає стійкість. Поняття різні, але відповідають на одне запитання: що допомагає людям залишатися разом і діяти.

Цифрове видання «Глобального словника стійкості» й надалі поповнюватиметься. Глобальна платформа запрошує країни приєднуватися та робити свій внесок у мозаїку досвідів.

Напередодні Олена Зеленська також провела зустріч із дружиною Прем’єр-міністра Великої Британії Марі-Франс ван Хіл. Перша леді України подякувала за теплого листа, якого отримала від колеги ще до особистого знайомства – під час візиту її чоловіка Енді Бернема до України в серпні.

«Висловила також подяку за послідовну й постійну допомогу Британії – від військової до енергетичної. Розповіла, як навіть в умовах російської агресії стараємося підтримувати наше суспільство, розвиваючи Всеукраїнську програму метального здоров’я та безбарʼєрність, турбуючись про добробут і розвиток дітей, проводимо реформу шкільного харчування. Життя не можна ставити на паузу, хай що б відбувалося. І яким воно буде навіть під час війни, від нас усе-таки дуже залежить», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська відзначила, що Марі-Франс ван Хіл працювала з організаціями у сфері охорони здоров’я, тому важливо було почути про її досвід.