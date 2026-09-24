Путін – «нульовий пацієнт», той, від кого ідея війни продовжує поширюватися далі – Президент на загальних дебатах Генасамблеї ООН

Світ має зупинити російського очільника, позбавити Росію будь-яких можливостей вести війну та поширювати зло й змусити її до деескалації. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави згадав допис Президента Трампа у соцмережах про те, що Росія втратила контроль над дизельною промисловістю через війну з Україною.

«Важко уявити собі більш принизливу поразку для країни, яка має постійне місце в Раді Безпеки ООН і так пишається своїм нафтовим експортом», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що вже майже п’ять років російські генерали намагаються виконати божевільний наказ російського очільника захопити український Схід, Донецьку область.

«І лише цього року, із січня до серпня, російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 особи. За вісім місяців. Двісті сорок вісім тисяч. Загиблих і важкопоранених. У 21 країні світу населення менше, ніж кількість російських військових, втрачених лише за ці вісім місяців», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна має відеопідтвердження кожної із цих втрат, але росіяни все одно йдуть помирати, бо саме цього хоче російський правитель.

«Втративши стільки людей, Росія цього року спромоглася захопити трохи більше ніж тисячу квадратних кілометрів нашої землі, і ми вже звільнили значну її частину. Росія – це країна, яка вже має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі – без урахування, до речі, української території. Отже, щоб додати ще тисячу квадратних кілометрів, Путін платить життям 248 людей за кожен кілометр. Хтось іще досі вважає його розсудливим і поміркованим?» – додав Президент.

За словами Глави держави, соратник російського очільника Кім Чен Ин відправив свої війська до Росії, щоб підсилити російську армію, але вони теж зазнали важких втрат.

«Чому корейці мають віддавати свої життя у війні проти України? Кім Чен Ин використовує їх як валюту. І дещо за це отримує. І сусіди Північної Кореї та інші країни Азії, мабуть, уже помітили вдосконалення її балістичних ракет і значно більші можливості Пхеньяна у сфері дронів», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна нещодавно передала Республіці Корея двох північнокорейських військовополонених, один із яких намагався скоїти самогубство.

«Ось так виховують людей на півночі. У них забирають свободу. У них забирають право вибору. І їм вбивають у голови, що вони мусять померти, як би там не було. Ви справді хочете дати такій силі ще більше часу, щоб вона навчилася воювати?» – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що російський правитель нещодавно вкотре пообіцяв представникам Президента США захопити Донецьку область за кілька місяців.

«Потім він знову переносить дедлайн. І цього разу в Путіна теж не вийде. Але після цього він вкотре чітко дасть зрозуміти світові, що навіть нашої Донецької області йому замало. Він хоче й інші наші міста: Одесу та Харків, Дніпро та інші. Хтось у Кремлі навіть розмістив картину з написом “Даєш Київ!”» – зауважив Глава держави.

За словами Президента, Росія має територіальні претензії до Молдови й постійно погрожує Польщі та країнам Балтії, не виявляє жодної поваги до державності країн Південного Кавказу та Центральної Азії.

«Путін постійно шукає когось, хто допоможе йому вбити більше людей за кожен кілометр землі, захопити більше територій, напасти на іншу країну – замість того, щоб просто зупинитися й керувати власною країною», – наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив: російський очільник нагадує «нульового пацієнта», від якого поширюється ідея війни, що несе нестабільність, нові ризики й кризи.

«Що більше свободи дій має Путін, то небезпечнішим стає світ для всіх інших. Ось чому “нульового пацієнта” треба зупинити. Його треба позбавити простору для дій і простору для подальшого поширення цього зла», – акцентував Президент.

Глава держави зауважив, що Україна не має на меті послабити нафтову галузь та портову інфраструктуру Росії.

«Наша ціль – здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її ще жорстокішою та більш руйнівною. Щоб зупинити Путіна, потрібно зупинити російські фінанси та російське виробництво. І наші чудові воїни та наша зброя працюють саме для цього, виключно для цього. Світова підтримка України допомагає нам це робити», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожній країні-партнерці за допомогу Україні, зокрема за посилення санкцій проти Росії, пакети підтримки та спільне виробництво зброї.

«Коли хтось дає Росії більше грошей через торгівлю, він дає більше часу цій війні. Саме тому ми наполягаємо на обмеженні торгівлі з агресором, і саме тому ми самі “спалюємо” російські доходи», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що коли в Росії є гроші, вона відкидає дипломатію, зловживає правом вето в ООН та лише віддаляє мир і послаблює світ.

«Коли хтось у світі послаблює санкції проти російських олігархів, це, можливо, робить життя багатих росіян комфортнішим, але це також дає більше часу війні, більше часу Путіну, щоб відправляти бідних людей у кіл-зону. Тому прибутки Росії мають залишатися ціллю», – переконаний Президент.

Глава держави зауважив, що дефіцит бюджету Росії зараз більший, ніж у будь-який інший рік, і більшість російських регіонів уже збанкрутувала.

«Ставка Росії на крилаті ракети та “шахеди” не спрацювала так, як планував Путін. Вони все ще завдають шкоди, але вони не зламали нас. Ми побудували свою оборону. Що для нас зараз справді складно, то це російські балістичні ракети та їхні нові реактивні “шахеди”, іранські технології», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, з початку цього року Росія застосувала проти України більш ніж 2100 ракет різних типів, понад 950 із них були балістичні. За вісім місяців цього року Росія використала проти України 63 тисячі ударних безпілотників різних типів, понад 7700 із них – реактивні «шахеди».

«Росіяни запускають реактивні “шахеди” щогодини – щогодини – проти наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури. Наша бойова авіація протидіє їм цілодобово. І це частина російської стратегії – щогодини створювати загрозу з повітря, ускладнювати роботу економіки, порушувати нормальне життя людей і не давати дітям можливості вчитися, просто вчитися у школі», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українські воїни успішно випробували чотири нові реактивні дрони-перехоплювачі проти російських реактивних «шахедів».

«Ми нарощуємо виробництво і, звісно, створимо захист і від цієї загрози. Ми також разом із нашими партнерами запустили антибалістичну програму FREYJA. До неї вже долучилися десять країн: Україна, Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Іспанія та Нідерланди. Минулого тижня я запросив Польщу долучитися. І ми також проводимо консультації ще з кількома урядами союзних держав, які хочуть приєднатися до FREYJA», – повідомив Президент.

Глава держави зауважив, що завдання програми FREYJA – створити систему, яку можна виробляти в значно більших масштабах та з меншою вартістю і яка зможе стати інтегрованою частиною оборони України та Європи.

«Світова черга на антибалістичні системи дуже довга. Балістичних загроз стає дедалі більше. А промислові спроможності тих, хто обирає війну, дуже значні. Тому нам потрібно виробляти достатньо засобів захисту, щоб кожна людина, яка сидить у цій залі, могла сказати: “Мій народ справді захищений”. Саме такий наш підхід до безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що навіть найбагатші країни світу не можуть знайти достатню кількість ракет-перехоплювачів, а ті, хто роками накопичував запаси, вже використали значну їх частину.

«На жаль, така реальність навіть у країнах Затоки, де справді працювали над створенням сильної антибалістичної системи, антибалістичної оборони. Тож нам потрібна нова програма. Нам потрібна FREYJA. Долучайтеся до цих спільних зусиль», – акцентував Глава держави.

Президент зауважив, що українці не обирали цю війну, а Україна довела, що проти значно більшого ворога можна вистояти й вижити.

«У нас також є формат Drone Deal. Це не просто продаж дронів. Звісно, ні. Це співпраця з іншими країнами для створення сучасної інтегрованої системи оборони від дронових загроз у повітрі, на морі та на суходолі. Ідеться не лише про захист неба. Дрони допомагають нам контролювати наші кордони – і це важливо, – гірські райони та, звісно, дороги. Без них це було б просто неможливо», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, Drone Deal – це готові формати безпеки, які ми адаптуємо до кожної конкретної країни та конкретного регіону.

Глава держави зазначив: коли Росія розпочала цю війну, вона не могла уявити, що українські далекобійні дрони сягнуть її заводів за тисячі кілометрів від нашого кордону, а українські морські дрони зможуть потопити російські крейсери.

«Поряд із різними типами дронів ми також виробляємо широкий спектр конвенційної зброї – швидко, дешевше, ніж у багатьох інших країнах, і перевіреної в сучасній війні. Україна вибудовує власну безпеку так, щоб посилювати свою роль справжнього постачальника безпеки й допомагати іншим отримувати захист, який уже спрацював для нас і який справді може звузити простір для початку та поширення воєн у світі. Мир через захист», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що наступна зима може бути дуже важкою для України, але у відповідь ми маємо зробити її болючою і для Росії.

«Саме тому ми говоримо, що кроки для деескалації потрібні до зими. Зараз. Нам потрібна дипломатія, і нам потрібна сила. І крок за кроком ми усуваємо прогалини в обох напрямах», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що на Росію може значно вплинути лідер Китаю і Україна хоче, щоб він також прагнув миру.

«Ми віримо, що світ має силу, щоб цього досягти. Ми впевнені, що світові це потрібно. Ідеться про енергетику. Про критичну інфраструктуру. Ідеться про продовольчу безпеку. Ідеться про життя багатьох-багатьох людей у багатьох країнах», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що світ має сповільнити стрімкий розвиток зброї для вбивств, який триває протягом усієї війни й перетворився на глобальну загрозу.

«Вже наступного року є реальна ймовірність того, що ШІ – а не тільки люди – почне вирішувати, що відбуватиметься на полі бою. Нам потрібен мир до того, як ми дійдемо до цієї точки», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Росія використовує у своїй війні громадян 47 країн, зокрема Гани, Непалу, Таджикистану, Індії, Ємену, Кенії, Зімбабве, Куби, Білорусі, Судану, Південної Африки та багатьох інших.

«Я хочу напряму звернутися до кожного представника цих 47 країн: ви знаєте, що Росія робить із вашими людьми, вашими громадянами. Подбайте про них. І не дайте їм опинитися на іншому фронті. Не дозволяйте Путіну втягнути вас у його війну. Не дозволяйте Росії гасити свої пожежі, приховувати свою ганьбу та розплачуватися за своє безумство життями ваших людей. Обмежуйте його простір для дій. Обмежуйте його гроші. Обмежуйте його війну», – підсумував Глава держави.