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Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для «петріотів»

24 вересня 2026 року - 11:41

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для «петріотів»

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Нью-Йорку обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для «петріотів».

Зустріч відбулася після того, як росіяни здійснили три хвилі балістичних атак на Київ. Президент детально поінформував Генсека НАТО про всі наслідки, руйнування та жертви, спричинені цим російським ударом.

«Це постійна реальність, у якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці. Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони, зараз шукаємо рішення проти реактивних “шахедів”, і вже є хороші результати. Але проти балістики поки працюють тільки перехоплювачі до “петріотів”, які потрібні фактично щодня», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили потреби України для антибалістичного захисту та як можна забезпечити зимовий пакет підтримки.

«Дякую, Марку, за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн – членів НАТО на тлі постійних погроз Росії піти далі та руйнувати життя інших народів», – наголосив Президент.

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