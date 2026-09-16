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Президент обговорив із членами Палати представників США посилення захисту від російської балістики та нові санкції проти Росії

24 вересня 2026 року - 03:23

Президент обговорив із членами Палати представників США посилення захисту від російської балістики та нові санкції проти Росії

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників США: Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

Глава держави обговорив із конгресменами закон Ліндсі Грема та необхідність посилення санкцій проти Росії. У той час, коли тривала зустріч, росіяни завдали удару балістикою по Києву.

«Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів. Знову основна мішень у їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика й логістика. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є і постраждалі. Працюють екстрені служби – в одній із будівель заблоковані люди. В частині регіонів країни досі триває повітряна загроза», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що кожна така атака відбувається через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і Росія вважає, що може далі продовжувати балістичний терор. Під час зустрічі обговорили, як захищатися від таких ударів.

«Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти», – акцентував Глава держави.

Президент подякував обом партіям Палати представників за готовність допомагати захищати життя.

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