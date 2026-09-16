Посилення ППО, зимовий пакет підтримки та підписання Drone Deal із Фінляндією: у Нью-Йорку відбулася тристороння зустріч лідерів України, Фінляндії та Норвегії

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави зазначив, що Фінляндія та Норвегія – дуже сильні партнери України, і подякував їм за постійну та системну підтримку від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Під час зустрічі передусім обговорили зимовий пакет підтримки й захист української енергетики від російських атак.

«Працюємо над тим, щоб максимально посилити ППО перед початком зими та позбавити Росію ставки на балістичний терор», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України поінформував про перемовини та зустрічі з американською командою. Глава держави наголосив: мир не має альтернативи, і Росію потрібно дотискати санкціями та підтримкою України, щоб вона це усвідомила.

Лідери України та Фінляндії підписали угоду Drone Deal. Це вже 11-та угода в цьому спеціальному форматі, яку Україна уклала з партнерами.

«Ми підписуємо такі документи з партнерами, але передусім – зі справжніми друзями, адже довіра має величезне значення. Ідеться про технології, про обмін досвідом ведення війни. Тому це не просто контракт чи угода про продаж і купівлю дронів. Звісно, ідеться про безпеку: про спільну безпеку та спільне виробництво», – наголосив Володимир Зеленський.

Александр Стубб зазначив, що Фінляндія вже надала Україні 34 пакети допомоги. За словами Президента Фінляндії, Фінський народ вражений тим, як у час війни Україна розвинула своє оборонне виробництво, зокрема дронів.

«Саме тому ми почали говорити, що це не вулиця з одностороннім рухом, де ми лише щось вам надаємо. Навпаки, це двосторонній процес, у якому ми вчимося у вас. І тепер завдяки цій угоді ми бачимо взаємодію, що передбачає спільне виробництво та можливості для співпраці наших компаній», – додав Александр Стубб.