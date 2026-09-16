У Нью-Йорку під час сесії Генеральної Асамблеї ООН уже вдруге відбувся саміт міжнародної Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у шостому саміті міжнародної Кримської платформи, що відбувся під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це вже другий поспіль саміт Кримської платформи на цьому глобальному майданчику.

Захід об’єднав представників понад 60 держав. Серед них: президенти Австрії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, Чехії та Чорногорії; прем’єр-міністри Андорри, Мальти, Норвегії, Словенії, Хорватії, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії, віцепрем’єр-міністри Грузії, Італії, Молдови, Спадкоємний принц Ліхтенштейну, Великий канцлер Суверенного Мальтійського ордену, Президентка Європейського парламенту, Генеральний секретар Ради Європи, урядовці Боснії і Герцеговини, Ісландії, Канади, Коста-Рики, Нідерландів, Швеції, представники Польщі та Японії.

Кількість учасників постійно зростає. Цього разу вперше в саміті Кримської платформи взяли участь Панама та Тринідад і Тобаго.

«Це не просто черговий формат. І це не просто щорічна зустріч. Це постійне підтвердження того, що ви справді поважаєте основні принципи нормального життя, нормального людського життя. Сьогодні навіть саме словосполучення “міжнародне право” звучить майже дивно. І майже ніхто у світі більше не вірить у міжнародне право. Але ми все ж не хочемо, щоб ці слова взагалі втратили своє значення», – наголосив у зверненні до учасників Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія має понести відповідальність за свою агресивну війну та захоплення чужих територій.

Президент акцентував, що тимчасово окупований ще у 2014 році Крим перебуває в центрі російської агресії проти України та всіх криз, спричинених бойовими діями в Чорному морі, зокрема в питаннях транспортування аграрної продукції, добрив, нафти та дизельного пального. Неможливо повноцінно повернутися до нормального життя без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей, звільнення полонених, яких утримує Росія, і повернення до основоположних принципів міжнародного права.

Лідер Кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв переконаний, що окупація Росією Криму могла бути зупинена на самому початку, 12 років тому, якби всі діяли рішуче та безкомпромісно.

Мустафа Джемілєв нагадав, що за підсумками п’яти попередніх самітів Кримської платформи, що розпочалися в серпні 2021 року, було ухвалено резолюції. В них були перелічені всі порушені агресором норми міжнародного права, права людини, зміни демографічного складу населення Криму та інші злочини.

«Були окуповані нові українські території, пролиті ріки крові, загинуло понад мільйон людей, зруйновано міста й села. Масштаби репресій окупаційної влади в Криму проти всіх інакодумців, і особливо проти представників корінного народу, різко зросли», – заявив лідер Кримськотатарського народу.

На саміті також виступила жителька тимчасово окупованого Криму Дар’я Фурсова, яка народилася у 2003 році в Сімферополі та виїхала у 2021-му до Києва, де здобула освіту та знайшла роботу. Вона розповіла, як важко жити в окупації, зазнавати залякувань, щодня стикатися з пропагандою, що намагається змінити мислення і почуття людей. І зауважила, що далеко не в усіх є змога залишити Крим і мати майбутнє у своїй країні, як це вдалося їй.

«Більшість дітей в окупованому Криму не має такого вибору. Тому ми маємо продовжувати говорити про Крим. Адже за кожним днем окупації стоять долі дітей. Ми не можемо допустити, щоб покоління кримських дітей зростали, вірячи, що окупація є нормою», – наголосила Дар’я Фурсова.

Учасники саміту Кримської платформи, зокрема лідери держав, у виступах акцентували, що Крим – це Україна, російська війна проти нашої країни почалася у 2014 році саме з окупації Криму, а справедливого миру не може бути без поваги до суверенітету й територіальної цілісності України.

За результатами шостого саміту міжнародної Кримської платформи був ухвалений Заключний документ, у якому підтверджено міжнародну солідарність з Україною та готовність продовжувати спільні зусилля для відновлення її територіальної цілісності відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.