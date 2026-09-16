Угода про довгострокову підтримку й співробітництво між Україною та Австралією

Україна та Австралія (далі разом іменуються «Учасники»):

Підтверджуючи непохитну підтримку Україною та Австралією міжнародного права та міжнародного порядку, заснованого на правилах, що ґрунтується на Статуті Організації Об’єднаних Націй (Статут ООН);

визнаючи важливість захисту міжнародно-правових правил та норм і прагнучи до створення світу, у якому жодна країна не домінує та не перебуває під домінуванням;

будучи глибоко стурбованими неспровокованою агресивною війною Росії проти України у вигляді повномасштабного військового вторгнення у 2022 році, яка продовжує підривати міжнародні правила та норми, що має серйозні наслідки для глобальної безпеки, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні;

підтверджуючи відданість Австралії підтримці України в захисті її суверенітету й територіальної цілісності від російської агресії відповідно до прав України за статтею 51 Статуту ООН;

нагадуючи про Спільну декларацію про підтримку України, оголошену спільно лідерами Групи семи (G7) та Україною в межах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 2023 року у Вільнюсі (Спільна декларація G7);

перепідтверджуючи відданість Австралії суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами;

підкреслюючи прагнення Австралії надати Україні можливість досягти всеосяжного, справедливого й тривалого миру відповідно до міжнародного права;

перепідтверджуючи участь Австралії в Коаліції охочих для України та підтримку зобов’язання щодо надійних гарантій безпеки для України, викладеного в Паризькій декларації від 6 січня 2026 року;

визнаючи, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону, а також визнаючи взаємопов’язаність безпеки в Індо-Тихоокеанському та Євроатлантичному регіонах і євроатлантичні прагнення України;

визнаючи надзвичайну силу та рішучість Українського народу в захисті свого суверенітету, території і демократичних принципів та

відзначаючи із занепокоєнням, що агресивна війна Росії проти України посилює глобальну продовольчу та енергетичну нестабільність, що впливає на деякі з найбільш вразливих груп населення у світі;

досягли таких домовленостей щодо зміцнення своєї співпраці у сфері безпеки шляхом виконання довгострокових двосторонніх зобов’язань та заходів у сфері безпеки, викладених у цій Угоді про співпрацю у сфері безпеки (далі – «Угода»):

РОЗДІЛ 1 – ВСТУП

1.1 Сфера застосування

1.1.1 Учасники визнають, що ця Угода укладена на взаємній основі на засадах непохитної відданості Учасників міжнародному праву, зокрема принципам Статуту ООН. Угода ґрунтується на допомозі, яку Австралія надала Україні з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, а також зобов’язаннях Уряду Австралії підтримувати Україну, яка продовжує протистояти незаконному, неспровокованому та аморальному вторгненню Росії. Вторгнення Росії мало глобальні наслідки та підкреслює взаємопов’язаність динаміки й викликів у сфері безпеки в Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах. У цьому контексті метою цієї Угоди є:

перепідтвердження відданості Учасників подальшій співпраці у військових, безпекових, політичних, дипломатичних, гуманітарних та енергетичних питаннях; визнання поточних оборонних потреб України та докладання зусиль для їх задоволення в межах можливостей, потенціалу та ресурсів Австралії; визначення потенційних напрямів австралійської військової та невійськової післявоєнної підтримки України, де це доречно, з метою зміцнення її спроможностей щодо запобігання та стримування можливої подальшої агресії; підтримання прагнення України до миру та безпеки для своїх громадян, відзначаючи надзвичайну важливість інклюзивних процесів забезпечення миру та безпеки, що сприяють участі та лідерству жінок, водночас визнаючи відмінності у тому, як російське вторгнення впливає на різні групи населення, зокрема на жінок, дітей та осіб з інвалідністю; та сприяння зусиллям із відновлення та відбудови України після війни, зокрема шляхом обміну знаннями щодо реформ у сфері демократичного врядування.

1.1.2 Австралія і надалі розглядатиме можливості підтримки України в її зусиллях щодо відсічі російському вторгненню та будь-якій майбутній агресії, зокрема протягом терміну дії цієї Угоди.

1.1.3 Щоб уникнути сумнівів, зобов’язання за цією Угодою:

І. будуть підпорядковані зобов’язанням Австралії та України за міжнародним правом, включно з відповідним міжнародним гуманітарним правом, міжнародними зобов’язаннями, внутрішнім законодавством та процедурами, а також наявними можливостями; та

ІІ. відповідатимуть статусу Австралії як держави, що не є стороною збройного конфлікту між Росією та Україною.

1.1.4 Учасники визнають, що ця Угода відображає політичні домовленості, досягнуті між Учасниками, і не буде зареєстрована в Організації Об’єднаних Націй відповідно до статті 102 Статуту ООН.

1.1.5 З метою оцінки та аналізу ефективності планування і виконання цієї Угоди Учасники проводитимуть стратегічні консультації на високому рівні або на рівні старших посадових осіб.

РОЗДІЛ 2 – ПІДТРИМКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ

2.1 Співпраця у сфері оборони та військової справи

2.1.1 Учасники визнають, що постійна та суттєва міжнародна підтримка України та Сил безпеки й оборони України є ключовим чинником, що визначає їхню здатність захищати Україну від агресивної війни Росії.

2.1.2 Учасники нагадують про невід’ємне право всіх держав на самооборону та про незаконність будь-яких спроб змінити кордони силою. Австралія підтримує суверенне право України на самооборону відповідно до міжнародного права, зокрема згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

2.1.3 Нагадуючи, що станом на день підписання цієї Угоди Австралія надала Силам безпеки та оборони України критично важливе матеріальне та фінансове сприяння, включно з боєприпасами, керованою зброєю, системами протиповітряної оборони та броньованими транспортними засобами, на суму 1,6 млрд австралійських доларів (приблизно 1 млрд євро), Австралія підтверджує своє зобов’язання:

i. надавати суттєву допомогу у сфері безпеки в міру доцільності та відповідно до можливостей Австралії, щоб дати Україні змогу захищатися від поточної незаконної агресії Росії, а також стримувати й відбивати будь-яку можливу агресію в майбутньому;

ii. сприяти зусиллям із розбудови потенціалу персоналу Сил безпеки та оборони України, як-от підтримка, яку Австралія надала в межах операції КУДУ, а також шляхом вивчення подальших можливостей для підтримки розвитку навчальних потужностей і професійної військової освіти для українських Збройних Сил в Україні та за кордоном;

iii. вивчати можливості співпраці у сфері навчальних центрів;

iv. вивчати можливості спільного виробництва передових засобів протиповітряної оборони, ракет, безпілотників та інших інноваційних продуктів, зокрема шляхом створення спільних підприємств; та

v. посилювати оборонний потенціал України, зокрема шляхом розвитку можливостей проведення спільних навчань або тренувань за участю різних видів Збройних Сил та в різних сферах.

2.1.4 Визнаючи взаємопов’язаність євроатлантичної та індо-тихоокеанської безпеки з огляду на дедалі більшу загрозу, яку Корейська Народно-Демократична Республіка становить для обох регіонів і глобальної безпеки через безпосередню участь у війні проти України, а також спільні інтереси Австралії з НАТО та його країнами-членами, Австралія підтверджує свою відданість внеску як оперативного партнера в межах Програми НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та підготовки для України (NSATU).

2.1.5 Нагадуючи про надання Австралією безпілотних систем Україні, Австралія підтверджує своє членство в Коаліції з безпілотних систем, яку спільно очолюють Велика Британія та Латвія в межах Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Австралія залишається відданою продовженню співпраці з Україною та партнерами – учасниками Коаліції з безпілотних систем з метою подальшої підтримки потенціалу безпілотних систем Сил безпеки та оборони України.

2.1.6 З метою сприяння миру та стабільності, а також поглиблення співпраці у сферах оборони та безпеки Австралія надаватиме підтримку Україні шляхом проведення військової підготовки, обміну набутим досвідом та заходів із розбудови потенціалу. Це охоплює співпрацю з партнерами – з огляду на те, що Австралія є партнером НАТО з розширеними можливостями, який уклав Угоду про участь та фінансові домовленості з НАТО щодо підтримки Австралією програми NSATU як оперативним партнером.

2.1.7 Україна високо цінує внески Австралії до «Переліку пріоритетних потреб України» (PURL), зокрема те, що Австралія є першою країною, яка не входить до НАТО, що робить внески в PURL, поряд із Новою Зеландією. Ці внески є важливим проявом солідарності з Україною та підтверджують готовність Австралії разом із партнерами допомагати у задоволенні найважливіших оборонних потреб України. За допомогою PURL та інших механізмів Австралія і надалі залишається відданою підтримці надійного постачання критично важливого військового обладнання до України та зміцненню оборонних спроможностей України.

2.2 Співробітництво в оборонній промисловості

2.2.1 Учасники визнають, що оборонна промисловість України є потужним активом для України як під час її оборони від незаконного вторгнення Росії, так і в умовах післявоєнного миру – сприяючи економічному відновленню України та слугуючи чинником стримування майбутніх агресій.

2.2.2 Австралія продовжуватиме взаємодіяти з Україною щодо можливостей партнерства та спільного співробітництва в оборонній промисловості, включно з обміном оборонними та військовими технологіями, а також надання допомоги для задоволення потреб обох Учасників. Це може охоплювати вивчення можливостей співробітництва у проєктах із виробництва, ремонту, технічного обслуговування або ланцюгів постачання – потенційно на території України, – які, без упередження щодо будь-яких інших сфер майбутньої співпраці, можуть охоплювати безпілотні системи, морську сферу, протиповітряну оборону та ракети, а також інші критично важливі галузі.

2.2.3 Австралія співпрацюватиме з Україною з метою визначення потенційних спільних проєктів у оборонній промисловості та розгляне відповідні механізми фінансування для підтримки їх розвитку.

2.3 Відновлення та реабілітація українських Сил безпеки та оборони

2.3.1 Учасники співпрацюватимуть у відновленні інфраструктури військових медичних закладів, медичних навчальних закладів та установ підготовки.

2.3.2 Учасники також співпрацюватимуть із метою розробки ширших можливостей реабілітації та реінтеграції на підтримку українських ветеранів, які вже не перебувають на службі.

2.4 Співпраця у сфері безпеки

2.4.1 Учасники співпрацюватимуть з метою протидії загрозам національній безпеці Австралії та України, зокрема в боротьбі з тероризмом та його пропагандою, протидії радикалізації, гібридним загрозам, а також запобіганні та стримуванні загроз критичній інфраструктурі, зокрема шляхом обміну інформацією та інших форм взаємодії.

2.5 Співпраця у сфері обміну розвідданими та інформацією

2.5.1 Учасники розглянуть можливості співпраці у сфері розвідки. Така співпраця може охоплювати заходи, визначені Учасниками за взаємною згодою, що відповідають внутрішньому законодавству та спрямовані на виявлення, запобігання чи стримування підривної або зловмисної діяльності ворожих державних чи недержавних суб’єктів.

2.5.2 Учасники обговорять кроки для сприяння активнішому обміну інформацією між різними українськими та австралійськими урядовими установами, зокрема розглянуть можливості для майбутньої розробки відповідного інструменту обміну інформацією.

2.6 Безпека кордонів та співробітництво у митній сфері

2.6.1 Учасники визнають важливість міжнародної співпраці для запобігання та реагування на дедалі більші загрози безпеці кордонів у Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах, а також у митній сфері. Україна вітає взаємодію Австралії з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) з метою підтримки та підготовки Державної прикордонної служби України у вирішенні нагальних завдань щодо безпеки кордонів на західних та південних кордонах України.

2.6.2 Учасники продовжуватимуть співпрацювати у сфері міграції та надання притулку, зокрема щодо розробки ефективної політики для протидії нелегальній міграції. Ця співпраця охоплюватиме постійні зусилля з подолання глобальних міграційних викликів у межах таких важливих регіональних діалогів, як Будапештський процес, який співфінансує Австралія, а також механізм Міжурядових консультацій МОМ з питань міграції, надання притулку та біженців.

2.6.3 Учасники мають намір сприяти підвищенню цілісності та стійкості глобального ланцюга постачань шляхом залучення та використання глобальних митних рамок та інструментів, встановлених Всесвітньою митною організацією (ВМО), визнаючи роль ВМО як провідної глобальної технічної організації, що спеціалізується на встановленні стандартів найкращої митної практики та забезпеченні розбудови потенціалу для розвитку:

i. як члени ВМО, Учасники залишаються відданими Пунта-Канській резолюції ВМО 2015 року, а також іншим деклараціям, рекомендаціям та резолюціям ВМО; та

ii. Учасники також зобов’язуються вживати заходів, викладених у Плані дій ВМО щодо нестабільних кордонів, який містить рекомендації щодо ролі митних органів у нестабільних та конфліктних прикордонних ситуаціях.

2.6.4 Учасники й надалі забезпечуватимуть доступ до своїх відповідних імміграційних програм та візових систем громадянам, які бажають подорожувати до країн один одного, в’їжджати до них або залишатися в них, а також розглядатимуть можливості спрощення цих процедур, де це можливо, з урахуванням вимог цих програм і систем.

РОЗДІЛ 3 – НЕВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

3.1 Енергетична допомога та ядерна безпека, захищеність і гарантії

3.1.1 Учасники визнають, що російські атаки на критично важливу цивільну енергетичну інфраструктуру та ядерні об’єкти України є неприйнятними та мають припинитися.

3.1.2 Україна вітає внески, які зробила на сьогодні Австралія до Фонду енергетичної підтримки України, спільно створеного Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою визначення та задоволення найпріоритетніших енергетичних потреб України через місцевих постачальників.

3.1.3 Учасники продовжуватимуть обговорювати ситуацію в енергетичній сфері України, що постійно змінюється, та вивчатимуть можливості для потенційної подальшої практичної допомоги.

3.1.4 Учасники підтверджують незмінну підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо періодичного направлення експертних груп відповідно до норм міжнародного гуманітарного права з метою проведення незалежної, неупередженої та об’єктивної оцінки стану ядерної безпеки, захищеності та гарантій на атомних електростанціях України, зокрема на Запорізькій АЕС. Учасники визнають суверенне право України здійснювати регуляторний контроль над усією ядерною діяльністю, включно з експлуатацією атомних електростанцій на її території.

3.1.5 Учасники наголошують, що відновлення ядерної безпеки та захищеності неможливе без повного виведення російського військового персоналу та іншого неавторизованого персоналу із Запорізької атомної електростанції та її негайного повернення під повний суверенний контроль України. Австралія зобов’язується підтримувати міжнародний дипломатичний тиск та санкції для досягнення цієї мети.

3.1.6 Учасники продовжуватимуть розвивати співпрацю у сфері ядерної безпеки, захищеності та гарантій, як це передбачено Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво у галузі використання ядерної енергії в мирних цілях, яка набрала чинності у 2017 році. Це співробітництво може охоплювати питання ядерної безпеки, радіаційного захисту та охорони навколишнього середовища, гарантій і захищеності ядерних матеріалів і об’єктів, а також використання радіоізотопів та радіації в сільському господарстві, промисловості, медицині та екологічних дослідженнях.

3.1.7 Учасники можуть вивчати можливості співпраці у сфері постачання урану для використання ядерної енергії в мирних цілях у межах зусиль України щодо диверсифікації паливного циклу своїх атомних електростанцій відповідно до чинних міжнародних угод і зобов’язань щодо гарантій.

3.1.8 Учасники визнають значний досвід Австралії у розвитку відновлюваних джерел енергії, зокрема у великомасштабному виробництві сонячної та вітрової енергії. Учасники можуть розглянути можливість обміну відповідними знаннями та передовим досвідом для підтримки переходу України на чисту енергетику та довгострокової диверсифікації її енергетичного балансу.

3.1.9 Учасники можуть вивчити можливості співпраці у сфері навчання та професійного розвитку фахівців енергетичного сектору, спираючись на академічний і галузевий досвід Австралії в галузі геонаук, енергетичного переходу, планування та управління енергетичними системами, а також видобутку та переробки критично важливих мінералів.

3.2 Гуманітарна допомога

3.2.1 Учасники визнають, що незаконне вторгнення Росії в Україну спричинило серйозну гуманітарну кризу, що супроводжується масовим переміщенням населення та обмеженим доступом гуманітарної допомоги до українців, які її найбільше потребують.

3.2.2 Україна вітає гуманітарну допомогу, надану Україні з метою полегшення цієї гуманітарної ситуації в результаті російського вторгнення. Ця допомога сприяла задоволенню потреб населення, яке постраждало від війни та зазнало вимушеного переміщення в Україні, зокрема шляхом забезпечення доступу до їжі, води, житла, медичної допомоги та послуг із захисту.

3.2.3 Україна вітає приєднання Австралії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Австралія залишається відданою продовженню співпраці з Україною та країнами – партнерами Коаліції у спільних зусиллях з повернення українських дітей додому, в Україну.

3.2.4 Учасники продовжуватимуть обговорювати ситуацію, що розвивається у гуманітарній сфері в Україні, та вивчатимуть можливості для потенційної подальшої допомоги.

3.3 Співпраця у сфері кібербезпеки

3.3.1 Учасники визнають нагальну необхідність виявлення, зриву та запобігання зловмисним кіберопераціям та зловживанню кіберможливостями, що пов’язані з Росією, її союзниками та іншими ворожими державними й недержавними суб’єктами. З урахуванням своїх зобов’язань за національним та міжнародним правом, а також вимог щодо безпеки інформації, Учасники обмінюватимуться інформацією про кіберзагрози, вразливості та методи реагування на кіберінциденти з метою проактивного виявлення та запобігання безвідповідальному використанню кіберможливостей Росією проти Учасників та інших партнерів.

3.3.2 Учасники прагнутимуть співпрацювати з метою зміцнення кіберстійкості шляхом обміну консультаціями з питань кібербезпеки, включно щодо способів зміцнення інфраструктури інформаційних технологій (ІТ) України та модернізації архітектури кібернетичної та інформаційної безпеки України.

3.3.3 Австралія у своєму прагненні стати глобальним лідером у сфері кібербезпеки ділитиметься найкращими міжнародними практиками, викладеними в її Австралійській стратегії кібербезпеки на 2023–2030 роки.

3.3.4 Австралія продовжуватиме застосовувати свою автономну систему кіберсанкцій у міру доцільності та застосовності з метою зриву діяльності та стримування широкого кола суб’єктів, які здійснюють зловмисну кібердіяльність, зокрема тих, що можуть намагатися націлити свої дії на Україну.

3.3.5 Україна готова сприяти обміну досвідом у протидії кібератакам під час гібридної війни та може надати рекомендації щодо посилення захисту інформаційно-комунікаційних систем, з урахуванням власного досвіду протидії зловмисним кіберопераціям.

3.4 Економічне співробітництво, відновлення та реконструкція

3.4.1 Австралія визнає, що задоволення довгострокових потреб України у відновленні та реконструкції є серйозним викликом. Австралія докладатиме зусиль для надання допомоги Україні в тих сферах, де, за її оцінкою, вона має як відповідний досвід, так і потенціал. Це охоплює співпрацю з Україною з метою розвитку ринків капіталу, що ефективно функціонують, та забезпечення доступу до глобальних фінансових інституцій і страхових механізмів для залучення вкрай необхідних іноземних інвестицій і зростання внутрішнього фінансування на підтримку розвитку та реконструкції України.

3.4.2 Враховуючи, що Україна та Австралія є торговельними державами, а їхнє економічне зростання і процвітання нерозривно пов’язані з торгівлею, а також визнаючи важливі економічні та міжнаціональні зв’язки між Україною та Австралією, а також важливість забезпечення економічної стійкості та відновлення України в умовах збитків, спричинених російською агресією, Учасники:

i. працюватимуть над зміцненням економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом заходів з відновлення та реконструкції, а також сприятимуть економічному процвітанню України;

ii. співпрацюватимуть у залученні приватного капіталу та інвестицій у проєкти з відновлення, реконструкції та модернізації України; та

iii. далі розширюватимуть і лібералізуватимуть торгівлю, зокрема в межах Світової організації торгівлі й Угоди між Урядом України та Урядом Австралії про торговельно-економічне співробітництво, укладеної в Києві 17 березня 1998 року.

3.4.3 Учасники вітають багатосторонні ініціативи, започатковані з метою підтримки реконструкції та відновлення України, зокрема поточну діяльність Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку щодо залучення коштів, необхідних для процвітання України та її народу після війни.

3.4.4 Учасники також продовжуватимуть стежити за розвитком фінансової ситуації в Україні та вивчатимуть можливості для потенційної подальшої фінансової і бюджетної допомоги в міру доцільності та відповідно до можливостей Австралії.

3.4.5 Відзначаючи, що Україна стала однією з найбільш постраждалих від мін країн світу, Учасники підтверджують «Лозаннський заклик до дій», ухвалений на Конференції з питань протимінної діяльності в Україні 2024 року, щоб підкреслити важливість розмінування для захисту населення України від руйнувань, спричинених наземними мінами та іншими вибухонебезпечними залишками, що залишилися внаслідок російського вторгнення. Учасники вивчатимуть можливості обміну думками щодо цих питань та здійснюватимуть практичну співпрацю у сфері протимінної діяльності відповідно до можливостей та потенціалу Австралії.

3.5 Протидія російським маніпуляціям та втручанню в інформаційну сферу

3.5.1 Учасники наголошують на серйозній загрозі, яку становить поширення іноземних маніпуляцій та втручання в інформаційну сферу, а також на тому, що органи влади та зловмисні суб’єкти, які навмисно поширюють неправдиву інформацію, повинні нести відповідальність.

3.5.2 Учасники визнають, що Росія продовжує фальсифікувати та маніпулювати інформацією з метою підтримки свого незаконного вторгнення в Україну, і вони прагнутимуть підтримувати відповідні зусилля один одного, спрямовані на протидію впливу російської пропаганди, інформаційних маніпуляцій та втручання.

3.5.3 З урахуванням вимог національного та міжнародного права щодо інформаційної безпеки, а також у відповідних випадках Учасники обмінюватимуться інформацією про загрози та тенденції у сфері інформаційної безпеки, зокрема, але не обмежуючись, про будь-які іноземні кампанії з маніпулювання інформацією та втручання в Індо-Тихоокеанському та Євроатлантичному регіонах.

3.5.4 Учасники визнають важливість притягнення суб’єктів до відповідальності за шкідливі дії Росії з маніпулювання інформацією та втручання, зокрема шляхом запровадження цільових санкцій у межах, наскільки це допустимо й доречно.

3.6 Цивільна морська безпека та охорона

3.6.1 Учасники визнають, що російські атаки на українську морську інфраструктуру та комерційні судна, пов’язані з Україною, у Чорному морі не лише перешкоджають імпорту та експорту життєво важливих товарів, необхідних Україні, а й загрожують глобальній продовольчій безпеці та мають серйозні гуманітарні наслідки для інших країн, які покладаються на Україну як на провідного експортера зерна та одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки.

3.6.2 Австралія і надалі шукатиме відповідні можливості, що відповідають її національним інтересам, для відстоювання морської безпеки та охорони України, зокрема, але не виключно, в межах Міжнародної морської організації як спеціалізованого агентства ООН, відповідального за безпеку та охорону міжнародного судноплавства.

РОЗДІЛ 4 – ПОЛІТИЧНА ТА ДИПЛОМАТИЧНА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

4.1 Справедливий мир

4.1.1 Учасники усвідомлюють, що безпідставне та незаконне вторгнення Росії є екзистенційною загрозою для України та значною загрозою для безпеки Європи.

4.1.2 Учасники визнають, що порушення Росією територіальної цілісності України також є загрозою для стабільності та процвітання Індо-Тихоокеанського регіону, і продовжуватимуть закликати всі країни не надавати жодної підтримки російській агресії.

4.1.3 Учасники підтверджують своє прагнення до всеосяжного, справедливого й тривалого миру, що поважає права України згідно з міжнародним правом, включно зі Статутом ООН.

4.1.4 Австралія співпрацюватиме з Україною та партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, задля забезпечення всеосяжного, справедливого й тривалого миру, який має широку міжнародну підтримку.

4.1.5 Австралія також прагнутиме підтримувати Україну в просуванні програми «Жінки, мир, безпека» (WPS). Це відповідає Національному плану дій Австралії щодо жінок, миру та безпеки на 2021–2031 роки і ґрунтується на приєднанні Австралії до Політики НАТО щодо WPS на 2024 рік, у якій наголошується на впливі російського вторгнення на всі верстви українського населення, включно із жінками й дівчатами, а також на важливій ролі, яку відіграють жінки у реагуванні на конфлікт.

4.1.6 Учасники визнають важливість збереження та дотримання правил і норм, що лежать в основі міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення, дітей, гуманітарного персоналу та військовополонених. Учасники підтверджують свою підтримку Декларації про захист гуманітарного персоналу. Учасники послідовно викриватимуть дії Росії, що суперечать цим правилам і нормам.

4.2 Санкції і торговельні заборони

4.2.1 Учасники визнають важливість санкцій для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій та послуг, необхідних їй для підтримки своєї незаконної агресії проти України, та для запобігання майбутнім нападам. У відповідь на вторгнення Росії Австралія запровадила широкі санкції проти Росії та її прибічників і продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами, щоб накласти на Росію максимальні витрати за її агресію, зокрема через санкції і торговельні заборони.

4.2.2 Поки триває агресія Росії проти України й доки в Україні не буде встановлено тривалий та надійний мир, Австралія залишатиметься відданою ідеї заморожування російських суверенних активів у межах австралійської юрисдикції, що належать російським урядовим органам та російським державним підприємствам, на які накладено санкції згідно з австралійським законодавством. Австралія і надалі дотримуватиметься курсу на запровадження жорстких санкцій проти секторів російської економіки, зокрема проти ключових осіб та суб’єктів (як у Росії, так і за її межами), які підтримують війну або отримують від неї прибуток. Австралія також вживатиме рішучих заходів разом із партнерами для протидії обходу санкцій, а також для зміцнення власної внутрішньої стійкості до незаконних фінансових операцій та еліт, пов’язаних із Росією.

4.2.3 Учасники зобов’язуються продовжувати обмін інформацією та оцінками, а також працювати над поглибленням координації щодо цільового застосування та впровадження санкцій, щоб забезпечити ефективне застосування санкцій до осіб та організацій, які, за оцінками, сприяють російському вторгненню, за умови дотримання внутрішніх та міжнародних зобов’язань.

4.3 Юридична відповідальність

4.3.1 Відповідно до Резолюції A/RES/ES-11/5 Генеральної Асамблеї ООН, Учасники визнають, що Росія має бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права на території України або проти неї, включно з її агресією в порушення Статуту ООН, а також за будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини й що вона має нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних дій, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-яких збитків та втрат, завданих такими діями. Учасники є засновниками Групи друзів «Відповідальність за агресію проти України», створеної у 2022 році з метою сприяння та координації комплексу заходів щодо притягнення до відповідальності у зв’язку із ситуацією в Україні.

4.3.2 Учасники, відповідно до міжнародного права, докладатимуть зусиль для притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, зокрема у злочині агресії, скоєних на території України або проти неї, зокрема шляхом підтримки діяльності Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду (МКС) з метою забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах за допомогою незалежних, ефективних та надійних правових механізмів.

4.3.3 Учасники вітають прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України як необхідного механізму для забезпечення притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України. Учасники продовжуватимуть докладати зусиль для забезпечення початку діяльності Спеціального трибуналу. Учасники також продовжуватимуть працювати над Розширеною частковою угодою щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

4.3.4 Учасники співпрацюватимуть у сфері надання технічної допомоги та іншої підтримки для проведення судово-медичних експертиз із метою притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні будь-яких воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, включно зі злочином агресії, скоєним Росією на території України або проти неї.

4.3.5 Учасники за необхідності продовжуватимуть взаємодіяти з Міжнародним судом ООН (МС) та МКС. Учасники поважають незалежність МС та МКС, а також їхні відповідні ролі в захисті міжнародного права та порядку, побудованого на правилах.

4.3.6 Учасники визнають важливість міжнародного компенсаційного механізму та продовжуватимуть співпрацювати, разом із державами Групи семи та іншими країнами, з метою створення такого механізму для надання компенсації за шкоду, збитки й тілесні ушкодження, спричинені агресією Росії, необхідність якого була визнана у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5 «Сприяння відшкодуванню та репараціям за агресію проти України» від 14 листопада 2022 року.

4.3.7 Україна вітає приєднання Австралії до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Учасники вітають ухвалення та відкриття для підписання Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, яка є другим компонентом міжнародного компенсаційного механізму. Учасники продовжуватимуть співпрацювати разом з іншими партнерами з метою забезпечення функціонування Комісії з розгляду претензій, щоб забезпечити компенсацію за збитки, втрати та тілесні ушкодження, яких зазнали жертви агресії Росії проти України.

4.3.8 Учасники вивчатимуть відповідні варіанти для забезпечення того, щоб Росія відшкодувала завдані нею збитки, втрати й тілесні ушкодження. Австралія, співпрацюючи зі своїми партнерами, продовжуватиме вивчати всі законні варіанти, що відповідають міжнародному праву, для фінансування компенсації за збитки, втрати або тілесні ушкодження, спричинені міжнародно-протиправними діями Росії на території України або проти неї.

4.3.9 Учасники продовжуватимуть підтримувати процеси притягнення до відповідальності в Раді ООН з прав людини, зокрема роботу Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні стосовно ймовірних порушень та зловживань у сфері прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права та пов’язаних із ними злочинів у контексті агресії Росії проти України. Учасники визнають, що ці зусилля є основою для притягнення до відповідальності та забезпечення справедливості для жертв і тих, хто вижив, в Україні.

4.3.10 Учасники визнають важливість притягнення Росії до відповідальності за її незаконне вторгнення в Україну та інші порушення міжнародного права, а також осіб, відповідальних за міжнародні злочини, скоєні в контексті агресії Росії проти України.

4.3.11 Співпраця Учасників може також охоплювати підтримку спільних стандартів проведення розслідувань та навчання у сфері міжнародного гуманітарного права, а також надання допомоги національним правовим системам у забезпеченні притягнення до відповідальності за воєнні злочини на національному рівні.

4.4 Демократичне врядування та реформи

4.4.1 Учасники підтверджують свою відданість фундаментальним цінностям демократії, що мають життєво важливе значення для поточної та майбутньої безпеки й процвітання України.

4.4.2 Учасники визнають, що демократична Україна зі стійкими та підзвітними інститутами, міцним верховенством права, активним громадянським суспільством та згуртованими громадами є менш вразливою до підриву з боку ворожих сил або держав, включно з Росією.

4.4.3 Австралія вивчатиме можливості підтримки України на етапі реалізації її програми післявоєнних реформ, спираючись на висновки роботи австралійської Робочої групи з питань зміцнення демократії та практичні можливості для зміцнення демократичної стійкості.

4.5 Майбутні консультації

4.5.1 Будь-яка майбутня агресія проти України з боку Росії чи будь-якої іншої країни, що діє як її посередник, яка порушує Статут ООН та основоположні принципи міжнародного права, знову серйозно підірве глобальну безпеку, зокрема безпеку Австралії.

4.5.2 У разі офіційного припинення поточних бойових дій, а також у разі будь-якого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, на прохання будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для обговорення заходів або підтримки, які можуть допомогти протидіяти збройному нападу (діючи відповідно до пункту 1.1.3 вище).

4.5.3 З метою забезпечення якнайширшої та найефективнішої колективної реакції на будь-який майбутній збройний напад Україна та Австралія можуть внести зміни до цих положень з метою їх узгодження з будь-яким механізмом, про який Україна може згодом домовитися зі своїми іншими міжнародними партнерами, зокрема з учасниками Спільної декларації про підтримку України Групи семи від 12 липня 2023 року.

РОЗДІЛ 5 – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Термін дії Угоди

5.1.1 Ця Угода залишатиметься чинною протягом десяти (10) років з дати її підписання обома Учасниками.

5.1.2 Водночас, відповідно до Спільної декларації про підтримку України Групи семи від 12 липня 2023 року, Учасники поділяють думку, що ця Угода не заважає Україні рухатися шляхом до майбутнього членства у євроатлантичній спільноті.

5.1.3 Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження дії цієї Угоди шляхом надання письмової згоди не пізніше ніж за шість (6) місяців до закінчення десятирічного (10) терміну.

5.2 Внесення змін і припинення дії

5.2.1 Ця Угода може бути змінена або доповнена, зокрема шляхом додавання до неї додатків, у будь-який час за взаємною письмовою згодою Учасників.

5.2.2 У разі необхідності Учасники призначать уповноважені органи для розробки та виконання цієї Угоди.

5.2.3 Уповноважені органи Учасників можуть, за умови відповідного схвалення урядами, укладати окремі міжнародні документи щодо конкретних сфер співпраці в межах виконання цієї Угоди.

5.2.4 У разі якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо подальшого статусу цієї Угоди.

5.2.5 Ця Угода може бути розірвана в односторонньому порядку будь-яким з Учасників у будь-який час шляхом подання письмового повідомлення іншому Учаснику. Ця Угода автоматично втрачає чинність через шість (6) місяців з дати отримання такого повідомлення.

5.3 Тлумачення

5.3.1 Будь-які розбіжності щодо тлумачення чи застосування Угоди вирішуватимуться шляхом дружніх консультацій між Учасниками і не передаватимуться для вирішення до жодного національного чи міжнародного суду чи третьої сторони.

5.4 Набрання чинності

5.4.1 Ця Угода набирає чинності з дати її підписання обома Учасниками.

Підписано 23 вересня 2026 року в м. Нью-Йорку у двох примірниках англійською та українською мовами, у разі будь-яких розбіжностей переважну силу матиме англомовна версія.