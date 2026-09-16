У Нью-Йорку перша леді провела серію зустрічей з американськими філантропами на підтримку проєктів Фундації Олени Зеленської

У Нью-Йорку перша леді України Олена Зеленська зустрілася з американськими філантропами Деборою Лер, Мітці Пердью і Джонатаном Тепперманом.

Передусім ішлося про підтримку проєктів, які реалізує Фундація Олени Зеленської. Зокрема, це «Безпечна школа» та «Сімейна домівка».

«Партнери довіряють Фундації свої ресурси, а наше завдання – перетворити цю довіру на конкретний результат. Не лише показати у звіті, куди спрямовані кошти, а дати можливість побачити школу, до якої повернулися діти, будинок, у якому живе велика прийомна родина, дитину, яка може продовжувати навчання під час тривалого лікування», – розповіла перша леді.

За словами дружини Президента, Фундація шукає не просто донорів, а партнерів, які готові обрати близький їм напрям і пройти цей шлях разом, щоб побачити результат своєї участі.

«Дитинство не можна відкласти до завершення війни. Тому для нас важливо знаходити нових партнерів і разом робити рішення, які вже працюють, доступними для більшої кількості українських дітей», – наголосила Олена Зеленська.

Також у Нью-Йорку перша леді провела зустріч з американською філантропкою Гейл Міллер – однією з партнерок відбудови дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці. Вперше вони зустрілися два роки тому в Юті. Після тієї зустрічі Гейл Міллер вирішила підтримати Фундацію Олени Зеленської.

Коли будівлю центру було знищено, діти з Бородянки не припинили тренуватися і займатися творчістю. Педагоги й тренери зберегли команди та гуртки й продовжили заняття на різних майданчиках громади. Сьогодні лише у спортивній школі тренуються 516 дітей, ще понад 950 відвідують творчі, культурні та пізнавальні заняття.

Разом із міжнародними партнерами Фундація відбудовує для громади новий центр. Це буде безбар’єрний простір площею понад 3 тисячі квадратних метрів з укриттям, спортивними й творчими секціями. Завершення проєкту заплановане на 2027 рік. Олена Зеленська запросила Гейл Міллер приїхати в Україну на відкриття центру.

Від імені Президента України перша леді вручила Гейл Міллер орден княгині Ольги. Цією державною нагородою Володимир Зеленський відзначив її за підтримку українців.

«Дякую, Гейл, за те, що залишаєтеся поруч з Україною. Наша перша зустріч уже має продовження в Бородянці. І сподіваюся, що сьогодні ми починаємо наступний етап спільної роботи», – сказала Олена Зеленська.