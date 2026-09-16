Президенти України та Чилі обговорили поглиблення співпраці в безпеці та дронових технологіях

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом.

Глава держави подякував за політичну підтримку на різних майданчиках, зокрема в межах Генасамблеї ООН, та в роботі задля повернення українських дітей, яких викрала Росія.

За словами Президента, важливо, що між Україною та Чилі є відкритий діалог. Лідери обговорили, у яких сферах можна його поглибити. Зокрема, ішлося про безпеку та дронові технології.

Володимир Зеленський висловив вдячність Хосе Антоніо Касту за готовність допомогти з розширенням присутності України в Латинській Америці.

«Це дійсно може відкрити ще більше перспективних можливостей. Команди попрацюють над усіма питаннями, які проговорили під час зустрічі», – наголосив Президент України.

Глава держави запросив Президента Чилі приїхати до нашої країни з візитом.