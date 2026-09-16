Президенти України та США обговорили кроки, що можуть відкрити шлях до дипломатії, та підтримку України перед початком зими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими. Ми обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

«Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістичними ракетами проти наших людей цієї зими й надалі», – наголосив Президент України.

Лідери також обговорили інші двосторонні та багатосторонні питання, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України.

Володимир Зеленський подякував Президенту Трампу, його команді та всьому Американському народові за підтримку.