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Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
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У Нью-Йорку Президент ушанував пам’ять жертв теракту 9/11

22 вересня 2026 року - 17:23

У Нью-Йорку Президент ушанував пам’ять жертв теракту 9/11

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв теракту 9/11 у Нью-Йорку, в Національному меморіалі та музеї 11 вересня.

«Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей. І саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам’ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам’ять усім загиблим», – зазначив Глава держави в соціальних мережах.

Меморіал розташований на місці колишнього комплексу Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та присвячений пам’яті близько трьох тисяч людей, які загинули внаслідок терористичного акту 11 вересня 2001 року, і шістьох загиблих під час вибуху у Всесвітньому торговельному центрі 26 лютого 1993 року. Серед тих, хто загинув 11 вересня, були й українці за походженням.

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Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

22 вересня 2026 року - 09:28
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