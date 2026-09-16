Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах – звернення Президента
Готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах – звернення Президента

16 вересня 2026 року - 21:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зимовий пакет підтримки для України та посилення ППО додатковими системами й ракетами до них

22 вересня 2026 року - 09:46

У Нью-Йорку Президент обговорив із двопартійною делегацією сенаторів США посилення санкцій проти Росії та антибалістичний захист України

22 вересня 2026 року - 09:34

Президенти України та США домовились про зустріч у Нью-Йорку

20 вересня 2026 року - 21:28

Карпатська ініціатива – це про майбутнє та розвиток, і молодіжний вимір є її важливою частиною – Президент на Молодіжному конгресі Карпатської ініціативи

19 вересня 2026 року - 22:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в першому засіданні Карпатського саміту
Участь Президента України в першому засіданні Карпатського саміту

18 вересня 2026 року - 14:29

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зимовий пакет підтримки для України та посилення ППО додатковими системами й ракетами до них

22 вересня 2026 року - 09:46

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зимовий пакет підтримки для України та посилення ППО додатковими системами й ракетами до них

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Лідери обговорили безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Є готовність забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T і ракети до них завдяки фінансовим можливостям у межах позики Євросоюзу. 

«Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО й ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року», – наголосив Глава держави. 

Україна та Франція працюють максимально, щоб посилити захист людей.

Версія для друку