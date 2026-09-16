Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зимовий пакет підтримки для України та посилення ППО додатковими системами й ракетами до них

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Є готовність забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T і ракети до них завдяки фінансовим можливостям у межах позики Євросоюзу.

«Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО й ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року», – наголосив Глава держави.

Україна та Франція працюють максимально, щоб посилити захист людей.