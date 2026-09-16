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У Нью-Йорку Президент обговорив із двопартійною делегацією сенаторів США посилення санкцій проти Росії та антибалістичний захист України

22 вересня 2026 року - 09:34

У Нью-Йорку Президент обговорив із двопартійною делегацією сенаторів США посилення санкцій проти Росії та антибалістичний захист України

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з двопартійною делегацією сенаторів Сполучених Штатів Америки: Джинн Шахін, Дейвом Маккорміком, Шелдоном Вайтгаузом, Крістофером Кунсом, Марком Келлі, Річардом Блюменталем і Пітером Велчем.

Глава держави подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема.

«Дуже правильний крок, і коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими», – наголосив Володимир Зеленський.

Є домовленість про тіснішу роботу команд на санкційному напрямі.

Глава держави розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які 22 вересня обговорюватиме з Президентом США Дональдом Трампом.

Також говорили про потреби України в перехоплювачах балістики й про виклики перед зимою. Володимир Зеленський наголосив, що є речі, які Україна може зробити разом зі Сполученими Штатами, щоб захистити життя.

«Американські “петріоти” зараз замінити неможливо, і чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше в Росії буде зухвалості продовжувати удари й затягувати війну», – зазначив Президент.

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