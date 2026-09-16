Карпатська ініціатива – це про майбутнє та розвиток, і молодіжний вимір є її важливою частиною – Президент на Молодіжному конгресі Карпатської ініціативи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками Молодіжного конгресу Карпатської інтеграційної ініціативи (КІІ), що відбувся сьогодні на Івано-Франківщині. У заході взяли участь близько 250 представників активної молоді з карпатських регіонів України, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі та Австрії.

«Дуже радий, що в нас є такий сегмент молоді, тому що Карпатська ініціатива – про майбутнє, про розвиток. А розвиток – це передусім сильні, красиві, енергійні люди, це наша молодь. Тому зрозуміло, що молодь є важливою частиною Карпатської ініціативи», – зазначив Глава держави.

Під час спілкування Президент розповів про відносини України із сусідами, зокрема з Польщею та Угорщиною. Глава держави наголосив, що Україна і Польща – друзі, бо передусім мають спільні цінності. За словами Володимира Зеленського, розвиток спільних виробництв, взаємні інвестиції, участь у відновленні України після війни зроблять дві країни ще ближчими. На думку Президента, важливо створювати і якомога більше містків з Угорщиною, які зближуватимуть наші країни і на політичному рівні, і на рівні людей.

Говорили і про національні спільноти, що актуально для всіх країн Карпатського регіону. Глава держави переконаний: треба пишатися тим, що в твоїй країні є багато різних спільнот, кожна з яких робить свій культурний, історичний, мовний внесок.

«Треба боротися, щоб не було жодних проблем у національних меншин в Україні і в українців, які вже меншини в інших країнах, у наших сусідів. Тому що це ж про однакові виклики, однакові питання», – наголосив Володимир Зеленський.

Також ішлося про повернення додому молодих українців та українок, які через війну виїхали з України. Володимир Зеленський зауважив, що повертатися чи ні – вибір кожної окремої людини. Але, на думку Президента, можливість повернутися дадуть безпека, економіка й любов до України.

«Безпека й економіка – це пріоритет. Закінчиться війна – впевнений, люди будуть повертатися. Це буде залежати від виховання, від батьків, які не давали забувати дитині Україну. І буде залежати, безумовно, від відновлення держави, умов ведення бізнесу, робочих місць: знайти себе, місце для себе. Війна – і кожен робив свій вибір. Особливо це було в перші дні війни. І думаю, так само кожна людина буде робити свій вибір в перші дні закінчення війни. Всім треба працювати над тим, щоб війна закінчилася», – сказав Глава держави.

Окремо говорили про пільгові програми для молодих людей, які дають змогу мати власне житло. За словами Президента, в Україні є багато відповідних програм для студентів, молодих сімей, наших захисників і ветеранів та їхніх сімей. Важливо, щоб Кабінет Міністрів комунікував про це активніше. Крім того, триває робота й над збільшенням місць у студентських гуртожитках і покращенням умов у них. Уряд уже ухвалив програму щодо відновлення гуртожитків, і тепер Міністерство освіти і науки має разом з громадами працювати над її реалізацією.