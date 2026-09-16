Країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в оборонній, енергетичній, транспортній галузях – Президент під час Карпатського економічного форуму

Країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в оборонній, енергетичній, транспортній галузях, який має принести реальне економічне зростання, інвестиції та робочі місця. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час першого Карпатського економічного форуму, у якому Глава держави взяв участь разом із Президентом Румунії Нікушором Даном.

Форум об’єднав майже 1400 учасників із 25 країн світу, зокрема всіх держав Карпатської ініціативи. Серед них – понад 800 представників центральних урядів, регіональних адміністрацій та місцевого самоврядування. Бізнес представили майже 400 компаній з усіх країн Карпатської вісімки (С8). Інвестиційний портфель форуму – 95 проєктів на понад 42,5 мільярда євро в енергетиці, промисловості та виробництві, інноваційних технологіях, транспорті й логістиці, інфраструктурі та нерухомості, агропродовольчому секторі, охороні здоров'я і будматеріалах. Серед них – 55 проєктів на 8 мільярдів євро з Карпатського регіону України.

За словами Володимира Зеленського, це перший саміт такого масштабу для регіону.

«Цей регіон дуже змінився за роки війни. Те, що колись вважалося переважно прикордонним регіоном, стало дійсно важливою базою для логістики, енергетики та промисловості», – наголосив Президент.

Глава держави зауважив, що важливо залучити більше інвестицій, зміцнити промисловість, створити нові можливості для всього регіону та посилити його на тлі вкрай агресивної політики Росії.

«Більше безпеки. Міцніші енергетичні зв’язки. Кращі дороги, залізниці й, звісно, порти. Безпека завжди залежить від нашої здатності працювати разом: коли наші системи пов’язані й наші країни співпрацюють, наш захист також стає міцнішим», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, близько половини інвестиційного портфеля становить енергетика, і саме ця галузь має стати одним із головних внесків Карпатського регіону для Європи.

«Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. І нові інтерконектори. І наші великі підземні газосховища. Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що реалізація таких проєктів сприятиме досягненню енергетичної незалежності від Росії.

За словами Володимира Зеленського, важливо розвивати логістику та промисловість – створювати транспортні коридори, логістичні хаби, термінали, центри переробки та зберігання, а також нові виробництва.

«Війна дуже чітко довела: коли автошляхи, залізниці й порти сусідніх країн працюють у взаємодії, торгівля може тривати навіть у найсуворіших, найважчих умовах. Тож нам потрібно перетворити цю стійкість на сталу інфраструктуру – не тимчасове рішення на час війни», – наголосив Президент.

Глава держави зауважив, що карпатські регіони та громади мають реально долучитися до цієї роботи.

«Сьогодні тут присутні близько 170 представників карпатських регіонів. Гірські громади часто стикаються з однаковими проблемами: дороги, екологія, демографія та розвиток. І це проблеми, які жодна столиця не здатна подолати самотужки. Саме тому співпраця між регіонами й громадами має таке велике значення», – акцентував Володимир Зеленський.

За словами Президента, Україна бачить готовність Євросоюзу підтримувати Карпатський регіон.

«Карпатський регіон природним чином поєднує три інші європейські макрорегіони: Балтійський, Альпійський і Дунайський. І тут, у Карпатах, сходяться основні торговельні, енергетичні та оборонні маршрути східної частини Європи. Крім того, цей регіон має пряме сполучення з півднем Європи», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Карпатський регіон також став важливим осередком оборонного виробництва та галузей, що забезпечують сучасну оборону, і ця роль лише зростатиме.

Президент зауважив, що співпраця в Карпатському регіоні сприяє наближенню України до Європейського Союзу.

«Що тісніше наші регіони, бізнес і громади співпрацюють тут, то більше Україна інтегрується в практичне життя Європейського Союзу. Уся ця співпраця має приносити реальне економічне зростання, реальні інвестиції та реальні робочі місця», – наголосив Глава держави.

Президент Румунії Нікушор Дан зазначив, що країни, які представлені на форумі, мають масштабувати економічну співпрацю та фактично створити спільний ринок у регіоні.

«Нам, представникам державної влади, треба зробити дві речі. По-перше, пов’язати наші країни дорогами, енергетичними мережами для того, щоб у нас з’явилася спільна енергетична мережа. По-друге, нам треба збільшити рівень довіри. Компанії з однієї країни могли б вести підприємницьку діяльність і укладати угоди в іншій. Політичні зустрічі, які ми провели сьогодні зранку, – це вже ознака того, що в нас є довіра один до одного», – зазначив Президент Румунії.

Відеозвернення до учасників форуму записала Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що Карпатський регіон посідає особливе місце у Європі та має великий потенціал, бо саме там формується європейське майбутнє України.

«Сьогоднішній саміт є важливим кроком у напрямку справді спільного бачення регіону. І особливо я рада тому, що підприємства, а також молодь є в серці саме Карпатської ініціативи. Через те що ця робота найбільше стосується розбудови спільного майбутнього. І спільні виклики, які ми маємо долати, щоб наші підприємства та громадяни процвітали», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

На форумі також була представлена спеціальна EXPO-зона зі стендами кожної з восьми країн Карпатського регіону. Президенти України та Румунії поспілкувалися з представниками бізнесу, компаній і підприємцями, які демонстрували інвестиційні спроможності регіону. Зокрема, дев’ять українських компаній представили проєкти в енергетиці, промисловому виробництві, транспорті й логістиці та агропродовольчому секторі.