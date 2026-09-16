Звернення Президента до учасників Карпатського економічного форуму

Шановні друзі!

Шановні учасники нашого Карпатського саміту та його бізнес-частини!

Дуже важливо, що Карпатська ініціатива розпочинається саме так – із практичної роботи та з надійною економічною основою. Сьогодні в нас насамперед була абсолютно чудова перша політична частина. Я хочу подякувати всім лідерам, які до нас приїхали. І дякую вам за те, що ви тут і що ви дуже сильно підтримуєте Україну. Дуже вам дякую!

Сьогодні тут присутні майже 1400 учасників: понад 800 представників урядів, регіонів і громад, а також понад 500 представників бізнесу з усіх країн C8. Мої вітання. І це перший саміт такого масштабу для нашого макрорегіону.

І цей регіон дуже змінився за роки війни. Те, що колись вважалося переважно прикордонним регіоном, дійсно стало важливою базою для логістики, енергетики та промисловості. І наша мета – досягти значного зростання країн Карпатського регіону в наступні роки – із більшими інвестиціями, сильнішою промисловістю та новими можливостями в усьому регіоні.

І особливо зараз через агресивну, украй агресивну політику Росії є багато причин для зміцнення цього регіону. Більше безпеки. Міцніші енергетичні зв’язки. Кращі дороги, залізниці й, звісно, порти. Безпека завжди залежить від нашої здатності працювати разом: коли наші системи пов’язані й наші країни співпрацюють, наш захист також стає міцнішим.

Сьогодні ми вже маємо дуже практичну основу для роботи. Наші вісім країн представляють спільний інвестиційний портфель із 95 проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. І це спільна регіональна пропозиція для інвесторів. Уперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також сьогодні до підписання підготовлено більш ніж 50 угод на суму понад мільярд євро. І це лише початок. Лише перший рік нашої ініціативи. Вітаю вас.

Близько половини портфеля припадає на енергетику, і це може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. І нові інтерконектори. І наші великі підземні газосховища. Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном. І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії.

Логістика й промисловість не менш важливі. Мова про нові транспортні коридори, логістичні хаби, термінали, центри переробки та зберігання, а також нові виробництва. Війна дуже чітко довела: коли автошляхи, залізниці й порти сусідніх країн працюють у взаємодії, торгівля може тривати навіть у найсуворіших, найважчих умовах. Тож нам потрібно перетворити цю стійкість на сталу інфраструктуру – не тимчасове рішення на час війни.

Наші регіони й громади мають реально долучитися до цієї роботи. Сьогодні тут присутні близько 170 представників карпатських регіонів. Дуже вам дякую! Ласкаво просимо! Гірські громади часто стикаються з однаковими проблемами: дороги, екологія, демографія та розвиток. І це проблеми, які жодна столиця не здатна подолати самотужки. Саме тому співпраця між регіонами й громадами має таке велике значення. Вона приносить найтриваліші результати.

Ми також маємо чітку готовність із боку Європейського Союзу підтримати Карпатський макрорегіон. Усі розуміють, чому це важливо.

Також Карпатський регіон природним чином поєднує три інші європейські макрорегіони: Балтійський, Альпійський і Дунайський. І тут, у Карпатах, сходяться основні торговельні, енергетичні та оборонні маршрути східної частини Європи. Крім того, цей регіон має пряме сполучення з півднем Європи.

А завдяки нашій активній обороні Карпатський макрорегіон також став важливою базою для оборонного виробництва та галузей, що забезпечують сучасну оборону. І ця роль лише зростатиме. Дякуємо всім нашим мілтек-підприємствам, усім цим надзвичайно розумним людям, а також нашим воїнам.

Є також, на мою думку, важливий геополітичний аспект.

Співпраця в Карпатському регіоні сприяє зближенню України з Європейським Союзом. Що тісніше наші регіони, бізнес і громади співпрацюють тут, то більше Україна інтегрується в практичне життя Європейського Союзу.

Уся ця співпраця має приносити реальне економічне зростання, реальні інвестиції та реальні робочі місця.

Дякую вам за вашу роботу тут сьогодні. Разом ми зміцнимо цей формат. Я впевнений. Сто відсотків.

Карпатська ініціатива є і буде.

Слава Україні!