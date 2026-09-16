Володимир Зеленський вручив нагороди переможцям та призерам Кубку Президента України з рукопашного бою, в якому змагалися представники Сил оборони і безпеки України

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування щорічного турніру «Кубок Президента України з рукопашного бою», був присутній на фіналі змагань, що відбулися на Івано-Франківщині, та вручив нагороди переможцям і призерам турніру.

У фіналі змагалися представники Служби безпеки Президента України, Національної гвардії України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Державного бюро розслідувань у семи вагових категоріях у розділі «Повний контакт». У категорії до 60 кілограмів переміг Георгій Коновальчук (СБПУ), до 65 кілограмів – Сергій Волоха (СБПУ), до 70 кілограмів – Артем Вівсяний (ДПСУ), до 75 кілограмів – Іван Курелару (НГУ), до 80 кілограмів – Данило Мещерін (СБПУ), до 90 кілограмів – Максим Шило (СБПУ), понад 90 кілограмів – Дмитро Бережний (СБПУ). У загальному заліку перше місце здобула команда СБПУ, друге – ГУР МОУ, третє – НГУ. У розділі «Демонстрація техніки» перше місце посів Андрій Савенко (ГУР МОУ), друге місце – Руслан Парінов (НПУ), третє місце – Євген Ноженко (НГУ).

«Це важливий турнір, важливий вид спорту, який вдосконалює якості всіх, хто на захисті України, нашої держави, наших людей, безумовно, на захисті нашої свободи, наших цінностей. Незалежно від цьогорічних результатів усі ви є, безумовно, переможцями – переможцями за духом і за вашими справами, адже багато років і багато днів поспіль на своїй службі і своєю службою Україні ви перемагаєте страх, біль, перемагаєте війну і смерть», – наголосив Глава держави під час звернення до учасників турніру.

Загалом захід об’єднав 127 спортсменів з одинадцяти інституцій, які змагалися в кількох розділах: «Повний контакт», «Демонстрація техніки самозахисту», «Адаптивний спорт». Це військові формування, правоохоронні органи та рятувальні служби. Цього року вперше відбулися змагання і з адаптивного рукопашного бою серед ветеранів та воїнів, які зазнали поранень, захищаючи Україну від російської агресії. Перше місце здобув Сергій Позняк (НПУ), друге місце – Дмитро Потеря (НГУ), третє місце – Сергій Лаєвський (ЗСУ).

«Хочу подякувати всім вам, хто взяв участь. Збройні Сили України, складові ЗСУ – це сухопутні війська, десантники, – Національна гвардія, ДСНС, ГУР, УДО, Служба безпеки Президента України, прикордонники, судова охорона, ДБР і Національна поліція України. Дякую всім вам. Дякуємо всім учасникам і щиро вітаємо всіх переможців», – сказав Президент.