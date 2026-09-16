Президенти України та США домовились про зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

«Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував за візит спеціальних представників Президента США Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ, під час якого обговорили суттєві деталі й американські гості побачили ситуацію в Україні.

Президент наголосив, що мирний трек є першим пріоритетом. За словами Глави держави, є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей.

«Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки. Подякував Президенту Америки за підписання закону Ліндсі Грема. Ми згодні всі: мир повинен бути», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував усім, хто допомагає Україні.