Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили фінансову стійкість України цього й наступного року і додаткові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої детально обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України цього та наступного року.

Глава держави подякував за рішення щодо позики ЄС у 90 мільярдів євро та зазначив, що Україна виконує зобов’язання, пов’язані з нею, щоб максимально закрити бюджетний дефіцит.

Президенти домовилися, що команди опрацюють і інші шляхи фінансової підтримки.

Окремий фокус обговорення – санкції Європейського Союзу проти Росії.

«У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях і навіть зараз, під час Генасамблеї, тривають повітряні тривоги в багатьох регіонах через дрони та балістику, сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо й контрпродуктивно. Війни завершуються рішучістю та силою, а не поблажками для наближених агресора», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС. За словами Президента України, саме такі кроки наближають достойний мир і гарантовану безпеку.