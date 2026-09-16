Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили санкційну політику ЄС проти Росії та підтримку України в різних напрямах

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Лідери обговорили санкційний напрям роботи в межах Європейського Союзу. Глава держави наголосив: коли Росія постійно демонструє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки.

«Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував Данії за підтримку позиції в питанні санкцій. Україна розраховує, що всі партнери у Європі зберігатимуть єдність і працюватимуть над тим, щоб настав мир.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили фінансову стійкість України та рішення, які можуть допомогти з покриттям дефіциту бюджету нашої держави.

Президент поінформував про ситуацію з російськими атаками та напрацювання України для протидії реактивним «шахедам».

Окрема увага – спільному оборонному виробництву, зокрема будівництву нових підприємств. Є потенціал для розширення співпраці, і лідери домовилися його реалізувати.