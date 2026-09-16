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Президент обговорив із Прем’єр-міністром Великої Британії підтримку України напередодні зими та посилення ППО

23 вересня 2026 року - 02:23

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Великої Британії підтримку України напередодні зими та посилення ППО

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

«Ми дуже вдячні особисто вам, усій вашій країні, вашій великій нації. Між нашими народами міцні й дуже теплі відносини. Це важливо. Дякуємо за вашу підтримку, за всі пакети допомоги. Від усіх наших військових – величезна повага вашим виробникам за Storm Shadow. Це справді чудовий, унікальний засіб для захисту», – зазначив Глава держави.

Лідери детально обговорили все, що стосується безпеки, захисту українців, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей. Президент відзначив постійну підтримку української енергетики з боку Великої Британії. Зокрема, новий внесок, який Україна особливо цінує перед наближенням зими.

«Ми зробимо внесок для енергетичної інфраструктури, але буде й подальша підтримка, деталі якої ми остаточно узгодимо найближчими тижнями», – розповів Енді Бернем.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для ППО.

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних та дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій. У нас із паном Прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися», – зазначив Глава держави.

Енді Бернем зі свого боку повідомив, що Велика Британія співпрацює з усіма партнерами, щоб знайти можливості для зміцнення української ППО.

«З’являються нові інноваційні рішення від британських компаній. Менші за масштабом і значно дешевші розробки, які можуть стати в пригоді. Ми й надалі працюватимемо з вами над цим питанням», – запевнив Прем’єр-міністр Сполученого Королівства.

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