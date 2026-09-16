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МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році – Президент за підсумками зустрічі з Крісталіною Георгієвою

22 вересня 2026 року - 22:27

МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році – Президент за підсумками зустрічі з Крісталіною Георгієвою

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава держави подякував за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають українській економіці вистояти.

«МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення. Зрештою, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист наших людей», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили важливість голосування за закони, що є зобов’язаннями України перед партнерами. Глава держави акцентував, що Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки.

Президент поінформував про безпекову ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак. Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. За словами Володимира Зеленського, саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для України.

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