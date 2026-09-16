Продовження підтримки України та розвиток двосторонньої співпраці: Президент зустрівся з Прем’єр-міністеркою Японії

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.

Глава держави подякував Японії за міцну підтримку протягом усіх цих років російської війни. Зокрема, за енергетичні пакети, санкційні рішення та гуманітарні проєкти. Санае Такаїчі запевнила, що допомога триватиме.

Лідери обговорили напрями, де Україна та Японія можуть бути корисні одна одній.

«Звісно, Україна готова ділитися своїм досвідом і технологіями на взаємовигідній основі. Японія також має сильні технології для захисту життя, передусім у ППО, які можуть допомогти Україні пройти наступну зиму, якщо Росія вкотре відкине перемовини», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський запросив Санае Такаїчі відвідати Україну, і зокрема Києво-Печерську лавру, яку Японія допомагала відновлювати після жорстокого дронового удару росіян у червні цього року.