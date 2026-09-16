Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі підписали Угоду про довгострокову підтримку й співробітництво між Україною та Австралією.

Документ закріплює готовність Австралії продовжувати підтримку України. Австралія вже надала військову та фінансову допомогу приблизно на 1 мільярд євро: боєприпаси, кероване озброєння, системи протиповітряної оборони та броньовані транспортні засоби.

Австралія продовжуватиме підготовку українських воїнів, братиме участь у програмах NSATU і PURL та Коаліції безпілотних систем. Також передбачено поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості: Україна та Австралія вивчатимуть можливості спільного виробництва передових систем протиповітряної оборони, ракет, безпілотних систем та іншої інноваційної оборонної продукції, зокрема завдяки створенню спільних підприємств.

Передбачена й енергетична підтримка, допомога з поверненням українських дітей, яких викрала Росія, реабілітацією та реінтеграцією ветеранів, економічним відновленням і відбудовою, розмінуванням, морською безпекою та протидією російській пропаганді, залученням приватного капіталу та інвестицій.

Загалом Україна уклала вже 30 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією, Грецією, Албанією, Болгарією та Австралією.