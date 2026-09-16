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Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів підтримку України перед початком зимового сезону

23 вересня 2026 року - 22:43

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів підтримку України перед початком зимового сезону

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави поінформував про нещодавні перемовини з американською стороною та пропозиції для деескалації, які зараз на столі.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне миру як ніхто інший і наша держава готова діяти дзеркально – не відповідати по енергетиці та експорту агресора, якщо буде відповідна готовність у Москві.

«Але поки замість готовності – російські удари балістикою і реактивними дронами, робимо все для захисту наших людей. І допомога Нідерландів – військова, енергетична, фінансова – дійсно допомагає зміцнити наші позиції», – акцентував Президент.

Глава держави подякував Нідерландам та особисто Прем’єр-міністру Робу Єттену за підтримку України.

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