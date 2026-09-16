Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні й запровадила додаткові санкції проти поплічників Росії та її тіньового флоту – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Ентоні Албенізі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої лідери підписали двосторонню безпекову угоду та обговорили енергетичну й гуманітарну підтримку України, Drone Deal і посилення санкцій проти Росії.

«Народ Австралії завжди був на боці України. Дякую за реальну, конкретну підтримку: військову, енергетичну, яка була критично важливою, та гуманітарну. Ще раз дякую за вашу підтримку, а також за те, що ви завжди з нами – і на політичному, і на геополітичному рівнях», – сказав Володимир Зеленський.

Ентоні Албенізі відзначив, що Український народ надихає світ своєю мужністю та стійкістю в захисті від російської агресії.

«Якщо дозволити Росії отримувати вигоду від порушення норм міжнародного права через її незаконне й аморальне вторгнення в Україну, це створить небезпечний прецедент для всього світу», – додав Прем’єр-міністр Австралії.

Ентоні Албенізі повідомив, що його країна виділяє новий пакет допомоги в 60 мільйонів доларів на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну підтримку.

Президент подякував за цю важливу допомогу та запевнив Прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися своїм досвідом і технологіями.

«Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом – усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери домовилися, що команди попрацюють над підготовкою Drone Deal.

Окрема увага під час зустрічі – санкційному тиску на Росію. Австралія запровадила новий пакет санкцій проти російських поплічників і суден тіньового флоту.

«Дуже правильний сигнал зараз, коли у Європі йдуть спроби виключити із санкційних списків путінських олігархів. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та всій Австралії за незмінну підтримку», – зазначив Глава держави.