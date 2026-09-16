Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах – звернення Президента
Готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах – звернення Президента

16 вересня 2026 року - 21:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президенти України й Туреччини обговорили безпеку в Чорному морі, відновлення експорту продовольства та потенційну Drone Deal

24 вересня 2026 року - 00:16

Посилення ППО, зимовий пакет підтримки та підписання Drone Deal із Фінляндією: у Нью-Йорку відбулася тристороння зустріч лідерів України, Фінляндії та Норвегії

23 вересня 2026 року - 23:43

Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні й запровадила додаткові санкції проти поплічників Росії та її тіньового флоту – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Ентоні Албенізі

23 вересня 2026 року - 23:24

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів підтримку України перед початком зимового сезону

23 вересня 2026 року - 22:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

22 вересня 2026 року - 09:28

Перейти до всіх галерей

Президенти України й Туреччини обговорили безпеку в Чорному морі, відновлення експорту продовольства та потенційну Drone Deal

24 вересня 2026 року - 00:16

Президенти України й Туреччини обговорили безпеку в Чорному морі, відновлення експорту продовольства та потенційну Drone Deal

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував Президенту Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

«Це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН 22 вересня Президент Туреччини заявив про рішучу й принципову підтримку України та наголосив, що бажанням Туреччини є завершення війни із забезпеченням суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери обговорили безпеку в Чорному морі, передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору.

«Фактично є країни на кожному континенті, які залежать від нашого експорту продовольства. І зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити. Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також поінформував Реджепа Таїпа Ердогана про контакти з американською командою.

Окремо президенти обговорили двосторонні питання: зону вільної торгівлі та потенційну Drone Deal. Глава держави подякував Туреччині за готовність допомагати задля миру.

ф

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

22 вересня 2026 року - 09:28
Версія для друку