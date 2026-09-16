Президенти України й Туреччини обговорили безпеку в Чорному морі, відновлення експорту продовольства та потенційну Drone Deal

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував Президенту Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

«Це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН 22 вересня Президент Туреччини заявив про рішучу й принципову підтримку України та наголосив, що бажанням Туреччини є завершення війни із забезпеченням суверенітету й територіальної цілісності України.

Лідери обговорили безпеку в Чорному морі, передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору.

«Фактично є країни на кожному континенті, які залежать від нашого експорту продовольства. І зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити. Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також поінформував Реджепа Таїпа Ердогана про контакти з американською командою.

Окремо президенти обговорили двосторонні питання: зону вільної торгівлі та потенційну Drone Deal. Глава держави подякував Туреччині за готовність допомагати задля миру.