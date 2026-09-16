У Нью-Йорку Президент зустрівся з керівництвом провідних американських компаній і членами Групи економічних радників

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом понад 30 провідних американських компаній, членами Міжнародної дорадчої групи із залучення інвестицій в Україну й розвитку пріоритетних секторів економіки (Група економічних радників) і заступником міністра фінансів США Джонатаном Грінстіном.

У зустрічі взяли участь керівники Citigroup, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera, McKinsey & Company, Торгової палати США та Корпорації міжнародного фінансування розвитку США (DFC), Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Зустріч відбулася за сприяння Citigroup і Торгової палати США. Дискусію модерувала радниця Президента з економічного розвитку Христя Фріланд.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та результати переговорів щодо посилення тиску на Росію для досягнення миру. Президент наголосив, що безпека й економічна стійкість тісно між собою пов’язані.

«Неможливо мати функціонуючу економіку без оборони, і неможливо підтримувати оборону без економічної сили», – зазначив він.

Під час зустрічі передусім говорили про те, як допомогти Україні пройти цю зиму, підтримати українську економіку та захистити людей. Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості й про спільні проєкти в енергетиці, накопиченні енергії. Обговорювали створення суверенного фонду та розвиток ринку капіталу, а також досвід спеціальних економічних зон та індустріальних парків для відбудови регіонів.

Ішлося й про розробку економічної стратегії України за підтримки членів Міжнародної дорадчої групи та реалізацію проєктів у пріоритетних сферах.

Окрема увага – роботі Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та новим інвестиціям, які фонд і DFC готують найближчим часом, а також інструментам страхування воєнних ризиків і фінансування, що доступні американським інвесторам.

Президент запросив учасників зустрічі долучитися до спільної роботи над пріоритетними інвестиційними проєктами та механізмами їх реалізації.