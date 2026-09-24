Олена Зеленська обговорила зі студентами та викладачами Колумбійського університету тему стійкості

Перша леді України Олена Зеленська виступила в Колумбійському університеті на запрошення Всесвітнього форуму лідерів – міжнародної дискусійної платформи закладу.

Форум запрошує президентів, прем’єр-міністрів, керівників міжнародних організацій та інших впливових світових лідерів для обговорення ключових глобальних політичних, економічних і суспільних питань.

«Нас в Україні часто питають, як це можливо, що після нічних обстрілів, коли ніхто не спав від вибухів, люди йдуть на роботу, а діти – у школу. Що кав'ярні прибирають розбите внаслідок ударів скло й того ж дня відчиняються знову. Це відбувається не раз і не два, а щодня, бо російські атаки не припиняються, а в багатьох наших містах не припинялися жодного дня за роки війни. Ця стійкість – не вроджена риса й не виняткова здатність. Вона з'являється там, де є довіра між людьми й розуміння, що доля країни залежить від рішення кожного окремо», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що українцям протягом усієї історії доводилося тренувати цю здатність надто часто, тому що було потрібно боротися за право існувати. Дружина Президента навела історичні приклади утисків української мови за царських часів, винищення української інтелігенції, селянства, депортації народу Криму під час радянського панування.

Олена Зеленська подякувала Колумбійському університету за бажання краще вивчати та знати Україну, яке завжди було притаманне закладу.

«Колумбійський університет – один із тих світових навчальних закладів, де Україну та українське почали вивчати задовго до того, як Україна опинилася в центрі глобальної уваги. Понад двадцять років тут працював Юрій Шевельов – один із найвизначніших дослідників української мови ХХ століття. Тут були і є курси, присвячені українській мові та історії», – сказала перша леді.

Рік тому Колумбійський університет офіційно приєднався до Глобальної коаліції українських студій, яка об’єднала вже понад 100 університетів та інституцій у різних країнах.

«Знання підсилюють. Роблять сильнішими і окремих людей, і цілі суспільства. Університети, бібліотеки, переклади, академічні обміни – це форпости стійкості нашого розуму перед фейками, маніпуляціями, неправдою – улюбленою зброєю диктатур та агресорів. Це той вид інтелектуальної стійкості, який зараз дуже потрібен усьому світові», – наголосила перша леді.