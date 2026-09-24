Є нові рішення щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів – Президент за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили можливості прискорення виробництва дронів-перехоплювачів, захисту інфраструктури у сфері звʼязку та посилення санкційного тиску на Росію.

Серед ключових питань – результати випробувань перехоплювачів російських реактивних «шахедів». Були доповіді щодо відсотка збиття та досвіду команд, які займаються перехопленням.

«Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів.

Під час засідання була детальна доповідь ГУР МО про російські технологічні плани на 2027 рік, засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва та використання схем постачання компонентів у Росію.

«У відповідності із загрозами корегуємо нашу протидію. Пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії – нові санкційні пакети партнерів, і саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики», – сказав Володимир Зеленський.

Особливу увагу під час засідання Ставки приділили захисту й гарантуванню безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку. Були ухвалені додаткові рішення.

«Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб», – наголосив Глава держави.