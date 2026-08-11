У світі запрацювали ще три україномовні аудіогіди – Олена Зеленська

Ще три україномовні аудіогіди запрацювали у світі. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Аудіоекскурсія українською тепер доступна в Музеї Ганса Крістіана Андерсена в Оденсе (Данія), що вважається одним із найсучасніших літературних музеїв Європи.

Також – у Старій пінакотеці Мюнхена (Німеччина), чи не найвизначнішій художній галереї Європи. У ній зберігається колекція європейського живопису XIV–XVIII століть, що належить до найбагатших у світі. Тут представлені роботи Альбрехта Дюрера, Рафаеля, Рембрандта, Леонардо да Вінчі, Тіціана.

Крім того, аудіогід доступний у Музеї Клюні – одному з найважливіших музеїв Франції, присвяченому мистецтву та культурі європейського Середньовіччя. У хронологічній експозиції музею представлено майже 1600 шедеврів середньовічного мистецтва, що охоплюють понад тисячу років історії. Серед перлин колекції – серія знаменитих гобеленів «Дама з єдинорогом», голови царів юдейських із собору Нотр-Дам, вітражі із Сент-Шапель, а також одна з найкращих колекцій ліможських емалей.

«Перші переклади казок Андерсена українською мовою з’явилися ще в XIX столітті. Їх робили, зокрема, такі наші класики, як Юрій Федькович і Михайло Старицький. Тішить, що тепер українська – офіційна мова одного з головних казкарів світу. А також мова видатних художників. Дякую всім нашим посольствам та активістам, командам музеїв і турів – усім, хто зробив це можливим. Уже 125 україномовних аудіогідів діє в 59 країнах. Українська має право звучати й буде звучати в усіх країнах як мова народу, якому є що сказати світові», – зазначила перша леді.