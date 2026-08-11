Президент України провів розмову з Президенткою Коста-Рики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо.

Глава держави подякував за теплі й важливі слова підтримки України та наших людей.

«Цінуємо, що Коста-Рика з нами й під час голосувань за резолюції на Генеральній Асамблеї ООН, і в роботі над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, і в притягненні РФ до відповідальності за її злочини, зокрема злочин агресії», – зазначив Володимир Зеленський.

Обговорили потенціал для співпраці між двома країнами. Є багато різних сфер, у яких партнерство України та Коста-Рики може принести хороші результати. Коста-Рика зацікавлена в українському досвіді у сфері безпеки.

Лідери домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом зустрічі на рівні лідерів.

Володимир Зеленський запросив Лауру Фернандес Дельгадо приїхати до України, а вона – Президента України до Коста-Рики.