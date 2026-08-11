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Полковник Євген Коновалець повертається додому, в Україну: у Роттердамі відбулася церемонія ексгумації його останків

11 серпня 2026 року - 13:04

Полковник Євген Коновалець повертається додому, в Україну: у Роттердамі відбулася церемонія ексгумації його останків

У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського організаційні питання вирішували Кирило Буданов і команда Офісу Глави держави, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної пам’яті.

У церемонії взяли участь: заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, Посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і «Пласту», Української стрілецької громади Канади та Українського національного об’єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та тимчасово перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Усі деталі будуть повідомлені додатково.

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