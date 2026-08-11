У День молоді Президент зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму та відзначив їх державними нагородами

Уряд готує програму дій, де має бути достатня увага збільшенню економічної та соціальної підтримки молоді. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у День молоді під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму.

«Наше головне бажання сьогодні – щоб у цей важливий день ми завжди, із року в рік, могли сказати, що це день точно мільйонів наших людей, мільйонів українських родин, мільйонів дітей, які будуть народжуватися, рости й будувати все своє власне життя в Україні. Дуже важливо – в Україні мирній», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що для цього потрібна безпека. Саме це є основним пріоритетом роботи на сьогодні: пошук зброї, ракет для ППО, фінансів на дрони, на стійкість, на цю зиму й загалом – глобальної підтримки для України. За словами Володимира Зеленського, повинна бути й абсолютно конкретна, чітка робота уряду для підтримки всіх форм суспільного життя, щоб українські сім’ї, молодь, діти мали нормальний і, наскільки це можливо, повноцінний простір для життя в Україні.

«Зараз оновлений уряд нашої держави готує програму дій Кабінету Міністрів України. Я розраховую, що увага цивільним компонентам життя, зокрема молодіжній політиці, буде обов’язково в програмі уряду достатньою», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українці, і зокрема молодь, повинні отримати більше економічних та соціальних можливостей. Лише вагома увага та підтримка держави гарантуватиме бажання залишатися в Україні, жити й планувати майбутнє вдома.

Президент зазначив, що цими днями відбулося кілька важливих зустрічей, щоб напрацювати засади необхідних змін і рішення, які можуть спрацювати вже зараз. Передусім ідеться про підвищення стипендій, збереження без змін плати за гуртожиток та реновацію гуртожитків і кампусів.

«Із першого вересня будуть збільшені стипендії. Мінімальна академічна стипендія становитиме чотири тисячі гривень, підвищена – більш ніж п’ять тисяч, особливі спеціальності – більш ніж сім тисяч гривень. Це дуже важливо. Фінансування урядом України вже передбачене. Але важливо також і інше. Раніше так було, що підвищення стипендії означало й збільшення плати за студентські гуртожитки. І в цьому році ми дуже хочемо цього уникнути», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський доручив урядовцям підготувати рішення, які забезпечать на наступний навчальний рік незмінність плати за гуртожитки в українських університетах. Президент поставив завдання Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки України забезпечити потреби в реновації гуртожитків завдяки співпраці з партнерами.

Окрему увагу Глава держави звернув на потребу вдосконалення правил складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Цього року, як і раніше, було багато проблем, що стосувалися тривалості, навантаження через інтенсивність та іншого. За словами Президента, на наступний рік потрібно передбачити інші умови складання: технічно підготовлені укриття, вирішені організаційні проблеми, менша інтенсивність НМТ та розумні строки для можливості скласти тест.

«Зараз Міністерство освіти України повинне опрацювати необхідні зміни разом із громадами, школами, з вишами, і прошу проробити це максимально детально, максимально з повагою до дітей, батьків, шкіл, до університетів. Люди не мають залежати від поганої організації процесу НМТ чи безпекових факторів», – наголосив Володимир Зеленський.

Третім вагомим пунктом, за словами Президента, є розширення програми «єОселя», щоб якнайбільше молодих українців та українок могли жити у власній квартирі або будинку. Уряд має представити пропозиції та рішення.

Глава держави також доручив Прем’єр-міністру, відповідним урядовцям, команді Офісу Президента та громадам на місцях підготувати більше програм і можливостей для залучення молоді в роботу всередині громад, яка стосується управління, визначення ключових процесів та відновлення після обстрілів.

«Ми бачимо, що значна кількість молодих людей, українців, українок, небайдужі. І прекрасно, що вони дуже зацікавлені брати участь у громадській активності і в управлінні громадами. Це має бути та має тільки збільшуватися», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент повідомив про підготовку зростання програми грантів для української молоді. Зокрема, буде розширена президентська програма грантів для малих громад.

«Прошу уряд у взаємодії з громадами та українськими банками запропонувати додаткові такі можливості для наших людей, для молоді, щоб було якнайбільше причин у людей залишатися в Україні, працювати на нашу державу, на свою родину, відчувати, що наша держава, наша Україна – це єдине місце у світі, у якому хочеться бути, жити, присвячувати свій час, присвячувати своє життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також відзначив молодь орденами «За заслуги» ІІ–ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького ІІ ступеня, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня, а також медалями та відзнаками «Золоте серце» і «Майбутнє України». Президент присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України». Серед нагороджених – воїни, які захищають Україну на фронті, молодь, яка бере участь у розбудові екстреної медицини в прифронтових регіонах, займається волонтерством, розвиває молодіжну політику, займається захистом прав дітей та координує молодіжні рухи.

Крім того, Глава держави поспілкувався з волонтерами молодіжного простору «12–21», які організували на території форуму спеціальну молодіжну зону, та з переможцями проєктів у межах грантів Президента України для молоді з малих територіальних громад на 2026 рік. Вони продемонстрували Володимиру Зеленському свої роботи: соціально орієнтовані програми з адаптації до викликів воєнного часу, облаштування інклюзивних спортивних майданчиків, центрів домедичної допомоги та згуртування молоді.

На заході були присутні військові, волонтери, громадські активісти, спортсмени, митці, представники органів державної влади, дипломатичних місій та міжнародних організацій.