Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розпочав прийом заяв за шістьма новими категоріями. Про це повідомив голова Ради Реєстру Роберт Спано під час візиту до Києва.

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та за участю заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої відбулася зустріч із делегацією Реєстру збитків, під час якої обговорили розширення можливостей подачі заяв та подальшу співпрацю.

Серед нових категорій – вимушене переміщення громадян усередині країни через російську агресію; заподіяння тяжких тілесних ушкоджень унаслідок дій агресора; випадки сексуального насильства, скоєного окупантами; катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження; незаконне утримання в полоні; примусова праця чи служба. Подати заяви, як і раніше, можна на порталі «Дія».

Під час зустрічі також обговорили можливість запуску механізму подання заяв від юридичних осіб та державних органів, установ, підприємств, які зазнали значних втрат.

Міжнародний Реєстр збитків – перший етап на шляху до міжнародного компенсаційного механізму. Наступним кроком стане започаткування Комісії з розгляду заяв, яка визначатиме конкретні суми компенсацій постраждалим. Після цього буде сформовано Компенсаційний фонд, із якого здійснюватимуть виплати.

